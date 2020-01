MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - Medigene-Aktie weiter auf Haussekurs

13.01.2020 - 09:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

7:56

17:35

03:29

08:29

Von Herbert RudeFRANKFURT (Dow Jones)Die europäischen Börsen können sich am Montag zur Eröffnung gut behaupten. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,1 Prozent auf 3.793 Punkte zu, der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 13.505 Punkte. Damit bleibt das Allzeithoch von 13.597 Punkten weiter in Reichweite.Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin gut", sagt Milan Cutkovic von Axitrader. "Die Bullen behalten auch in Frankfurt die Oberhand und der starke Rückenwind von der Wall Street sollte einen baldigen Test des Allzeithochs bei 13.597 Punkten ermöglichen", ergänzt er.Nach der Beruhigung des Konflikts in der Golfregion dürfte sich der Markt nun wieder den internationalen Handelsbeziehungen zuwenden. Und hier steht die Unterzeichnung des Phase-1-Deals zwischen China und den USA im Blick, sie ist für Mittwoch geplant.Der Rückzug aus den so genannten sicheren Häfen hält an. Die Ölpreise verbilligen sich weiter, wenn auch nur leicht. Ein Fass Brent kostet knapp 65 Dollar, verglichen mit dem jüngsten Hoch von 71,75 Dollar. Auch Gold und Anleihen liegen wieder deutlich unter den Höchstständen aus der vergangenen Woche.Technologieaktien vorne - Wirecard sehr festGewinner Nummer eins unter den europäischen Branchenwerten sind die Technologieaktien, deren Branchenindex 0,5 Prozent zulegt. Im DAX haben Wirecard die Nase vorn mit einem Plus von 3,4 Prozent. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats sorgt für positive Impulse. Wulf Matthias tritt vom Vorsitz des Gremiums zurück und wird durch Thomas Eichelmann ersetzt. Dies könne zwar auf das Alter des 75jährigen Matthias zurückgeführt werden, es könne aber auch von den vielen Short-Sellern bei Wirecard erst einmal in Zusammenhang mit den Bilanzvorwürfen der Financial Times gebracht werden, meint ein Händler. Ohne diese Geschichte im Hinterkopf sei es aber ein ganz normaler und geplanter Generationenwechsel.Erneuter Kurssprung bei Medigene - Morphosys mit Lizenzvertrag festIn der dritten Reihe haussieren Medigene um weitere 27 Prozent. Nach guten Studienergebnissen hatte der Kurs am Freitag bereits über 30 Prozent gewonnen.Im TecDAX steigen Morphosys lediglich um 2,2 Prozent auf knapp 140 Euro. Vorbörslich hatte es noch nach stärkeren Kursgewinnen ausgesehen. Morphosys hat mit Incyte einen Lizenzvertrag für Tafasitamab abgeschlossen und erhält eine Vorauszahlung über 750 Millionen Dollar. Tafasitamab soll gegen maligne B-Zell-Erkrankungen eingesetzt werden. Laut Morphosys sind sogenannte Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Milliarden Dollar möglich.Außerdem gewinnen Aixtron im TecDAX 4 Prozent und Sartorius 3 Prozent. Der TecDAX zeigt sich denn auch stärker als der DAX, er gewinnt 0,9 Prozent und notiert mit 3.135 Punkten auf dem höchsten Stand seit über 19 Jahren.Britische BIP-Daten und US-Notenbanker kommen nochIm Blick stehen im Tagesverlauf in Europa Daten aus Großbritannien. Am Vormittag werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zur Industrieproduktion sowie die Handelsbilanz vorgelegt. Dazu legt die OECD ihren Frühindikator vor. Im späteren Tagesverlauf treten mit Bostic und Rosengren zwei weitere US-Notenbanker auf. Beide sind allerdings derzeit nicht stimmberechtigt.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.793,97 0,12 4,45 1,30Stoxx-50 3.433,30 -0,01 -0,44 0,89DAX 13.512,73 0,22 29,42 1,99MDAX 28.542,17 0,25 71,28 0,81TecDAX 3.129,41 0,78 24,25 3,80SDAX 12.553,30 0,40 50,33 0,33FTSE 7.614,55 0,35 26,70 0,60CAC 6.048,65 0,19 11,55 1,18Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,19 0,05 -0,43US-Zehnjahresrendite 1,83 0,01 -0,85DEVISEN zuletzt +/- % Mo,Fr,% YTDEUR/USD 1,1121 +0,05% 1,1128 1,1118 -0,9%EUR/JPY 121,94 +0,16% 121,99 121,73 +0,0%EUR/CHF 1,0822 +0,05% 1,0831 1,0814 -0,3%EUR/GBP 0,8561 +0,41% 0,8542 0,8515 +1,2%USD/JPY 109,66 +0,11% 109,62 109,48 +0,8%GBP/USD 1,2991 -0,36% 1,3027 1,3056 -2,0%USD/CNH (Offshore) 6,8948 -0,28% 6,9006 6,9146 -1,0%BitcoinBTC/USD 8.083,51 -0,75% 8.045,51 8.023,01 +12,1%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 59,04 59,04 0% 0,00 -3,3%Brent/ICE 64,86 64,98 -0,2% -0,12 -1,7%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.552,01 1.562,30 -0,7% -10,30 +2,3%Silber (Spot) 17,97 18,09 -0,7% -0,12 +0,7%Platin (Spot) 970,10 979,40 -0,9% -9,30 +0,5%Kupfer-Future 2,82 2,81 +0,1% +0,00 +0,7%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/hru/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.