MÄRKTE EUROPA/Konsolidierung läuft - Notenbanken im Fokus

19.12.2019 - 10:00 | Quelle: Dow Jones Newsw...

FRANKFURT (Dow Jones)Die europäischen Aktienmärkten sind am Donnerstag etwas leichter in den Handel gestartet. Am Ende eines sehr guten Aktienjahres ist der Handel stark von Umschichtungen und Portfolioanpassungen geprägt. Nachrichtlich stehen vor allem die Rentenmärkte mit zahlreichen Sitzungen von Notenbanken, unter anderem der Bank of England, Riksbank und Norges Bank, im Fokus.Die Bank of Japan hat am Morgen bereits ihre bisherige Geldpolitik bestätigt. Die Bank of England dürfte den Leitzins zwar unverändert lassen, angesichts der politischen Entwicklungen sind aber die Einschätzungen zu den wirtschaftlichen Perspektiven im Fokus.Die EZB stellt ab diesem Tag ihr APP-Anleihekaufprogramm bis einschließlich 31. Dezember 2019 wie geplant ein, damit dürfte auch an den Anleihemärkten vorweihnachtliche Ruhe einkehren.Der DAX notiert in diesem Umfeld 0,2 Prozent leichter bei 13.204 Punkten, der Euro-Stoxx-50 leicht höher bei 3.740 Zählern.Carsharing-Konzept funktioniert nicht bei Daimler-BMWFür Überraschung im Handel sorgt die Ankündigung von BMW (minus 0,3 Prozent) und Daimler (minus 0,4 Prozent), ihr Carsharing-Projekt "Share Now" in den USA und europäischen Städten wie London einzustellen. "Über den angeblichen Konkurrenzdruck hinaus weckt das Zweifel, ob die zuletzt so gehypten Mobilitätskonzepte von Carsharing bis zum E-Roller überhaupt wirtschaftlich sinnvoll sind", sagt ein Händler. Die Analysten der Citi sprechen von "neuen Mobilitätssorgen".Zeal Network legen um 2 Prozent dank der erhöhten Prognose für das Gesamtjahr zu. Der Lottovermittler erwartet ein EBITDA von 27 bis 30 Millionen Euro statt 18 bis 21 Millionen Euro. Allerdings merkt ein Händler an, dies gehe auf einen Wechsel des Geschäftsmodells und geringere Marketingkosten zurück, was nicht unbedingt wiederholbar sei.Clariant denkt bei Anteilsverkauf an AktionäreVon einem "Weihnachtsgeschenk für die Aktionäre" sprechen die Analysten von Baader mit Blick auf die geplante Sonderdividende in Höhe von 3 Franken bei Clariant. Hier sollen die Anteilseigner an den Erlösen aus den Verkäufen beteiligt werden. Aktuell hat der Spezialchemiekonzern sein gesamtes Geschäft mit Masterbatches an den US-Konkurrenten Polyone veräußert bei einer Bewertung mit 1,56 Milliarden US-Dollar. Für die Baader-Analysten ist diese eine leicht positive Überraschung, sie hatten mit 1,4 Milliarden gerechnet. Für die Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben.1&1 Drillisch legen 0,3 Prozent zu. Hier sollen die Analysten von Mainfirst die Aktie mit "Buy" gestartet haben, das Kursziel liege bei 28 Euro. Zudem hat das Unternehmen, wie angekündigt, nun die Frequenzen für den Aufbau eines eigenen 5G-Mobilfunknetzes bei Telefonica angemietet.Zu den deutlichen Verlierern zählen Amadeus Fire, die Aktien fallen 4,5 Prozent. Das Unternehmen kauft die Comcave Holding, einen Anbieter von Erwachsenenbildung. Für das Kursminus dürften hauptsächlich Aussagen zur Finanzierung der Übernahme verantwortlich sein. Denn die in den letzten Jahren verfolgte Dividendenpolitik einer Vollausschüttung solle "überprüft" werden. Der Markt interpretiert dies wie üblich als Vorbereitung auf eine Dividendensenkung. Aktuell liegt die Dividendenrendite der Aktie bei 3,6 Prozent.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.728,79 -0,27 -10,21 24,23Stoxx-50 3.379,88 -0,07 -2,23 22,46DAX 13.168,37 -0,41 -53,79 24,71MDAX 28.142,58 -0,18 -49,78 30,36TecDAX 3.023,12 -0,31 -9,32 23,38SDAX 12.313,65 -0,07 -8,13 29,49FTSE 7.536,46 -0,06 -4,29 12,08CAC 5.947,14 -0,21 -12,46 25,71DEVISEN zuletzt +/- % Do,Uhr Mi.,Uhr % YTDEUR/USD 1,1129 +0,11% 1,1130 1,1122 -2,9%EUR/JPY 121,94 +0,10% 121,96 121,89 -3,0%EUR/CHF 1,0908 +0,08% 1,0908 1,0908 -3,1%EUR/GBP 0,8494 -0,04% 0,8492 0,8508 -5,6%USD/JPY 109,58 -0,00% 109,58 109,60 -0,1%GBP/USD 1,3100 +0,13% 1,3107 1,3072 +2,6%USD/CNH (Offshore) 7,0014 -0,01% 6,9980 7,0022 +1,9%BitcoinBTC/USD 7.080,76 -3,61% 7.120,26 6.819,01 +90,4%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,88 60,93 -0,1% -0,05 +25,5%Brent/ICE 66,11 66,17 -0,1% -0,06 +19,4%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.475,76 1.475,65 +0,0% +0,11 +15,1%Silber (Spot) 16,96 17,05 -0,5% -0,09 +9,5%Platin (Spot) 928,40 935,60 -0,8% -7,20 +16,6%Kupfer-Future 2,80 2,82 -0,4% -0,01 +5,5%Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.comDJG/thl/smhEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.