MÄRKTE EUROPA/Vorweihnachtliche Ruhe - Bayer fest

Von Herbert RudeFRANKFURT (Dow Jones)Die europäischen Aktienmärkte treten auch am Montagnachmittag mehr oder weniger auf der Stelle. Das Geschäft konzentriert sich laut Händlern auf wenige ausgewählte Einzelwerte, daneben ist es vorweihnachtlich ruhig. Der DAX kann sich mit einem geringen Minus von 0,2 Prozent auf 13.292 Punkte knapp behaupten, MDAX und TecDAX legen etwas zu. Beim MDAX reicht das Plus von 0,3 Prozent für neue Rekordstände. Der Euro-Stoxx-50 wiederum bröckelt um 0,1 Prozent auf 3.775 Punkte ab. Stark zeigen sich Bayer und Adidas, schwächer die Autotitel und die Aktien der Banken.Der Stoxx-Branchen-Index der Auto-Aktien fällt um 0,9 Prozent. In Paris verlieren Renault 1,8 Prozent, im DAX geben Daimler um 1,3 Prozent nach. Auch die Banken stehen mit einem Index-Minus von 0,9 Prozent auf der Verliererseite. "Einerseits bleibt die Lage angesichts der Minus-Zinsen für die Branche schwierig, und andererseits verkaufen Anleger nun Banken auch vor dem Jahresende", so ein Händler. Trotz der jüngsten Erholungen lägen viele Banken in der Jahres-Performance immer noch leicht im Minus, und das bei einem herausragenden Gesamtmarkt. Im DAX fallen Deutsche Bank um 1,7 Prozent, im MDAX geben Commerzbank 2,6 Prozent ab.Bayer ziehen an - US-Behörde stützt Glyphosat-ArgumentationFür die Bayer-Aktie geht es um 2,8 Prozent nach oben, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) dem Chemiekonzern den Rücken gestärkt hat. Die Behörde hat bei Gericht Unterlagen eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Mit der Unterstützung der EPA dürfte die Chancen auf einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern steigen, der letztlich auch günstiger für den deutschen Chemiekonzern ausfallen sollte. Ein Händler spricht von einer positiven Entwicklung und stellt sich auf steigende Kurse der Bayer-Aktie ein.Adidas gewinnen 0,7 Prozent. Im Handel werden Aussagen zum Geschäftsverlauf als leicht positiv eingestuft. Nicht nur hat der Sportartikelkonzern neue Rekorde 2019 bei Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt. Auch sprach CEO Kasper Rorsted im Interview mit Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von einem "sehr guten" Weihnachtsgeschäft.Bei BASF haben sich kleine Kursgewinne zu Handelsbeginn wieder verflüchtigt. BASF hat zwar das Bauchemiegeschäfts an Lone Star verkauft und der Preis von 3,17 Milliarden Euro liegt etwas über den erwarteten 3 Milliarden. Allerdings war der Verkauf auch erwartet worden, BASF und Lone Star befanden sich schon seit geraumer Zeit in Verhandlungen. BASF hatte das Geschäft 2006 für 2,7 Milliarden Euro von der damaligen Degussa erworben.Bei der Lufthansa drohen nach den Feiertagen neue Streiks des Kabinenpersonals, nachdem die Gewerkschaft Ufo die Schlichtung für gescheitert erklärt hat. Die Titel verlieren als DAX-Schlusslicht 1,9 Prozent.Koenig & Bauer von Gewinnwarnung belastet - Amadeus Fire auf AllzeithochDie Gewinnwarnung von Koenig & Bauer kommt nicht ganz überraschend. Das SDAX-Unternehmen hatte bereits mit Bekanntgabe der Quartalszahlen davor gewarnt, dass die Ziele bei einer Nachfrageabschwächung in Gefahr sein könnten. Auch Berenberg hatte vor einem schwierigen Quartal gewarnt. Dennoch verbucht die Aktie mit minus 9,9 Prozent starke Verluste, denn die Warnung ist deutlich ausgefallen. 2019 erwartet Koenig & Bauer nur noch einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 4 und 4,5 Prozent. Der Konzern hatte bislang für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent und eine EBIT-Marge von rund 6 Prozent angestrebt.Im Sog von König & Bauer notieren Heideldruck 3,9 Prozent schwächer. Auf der anderen Seite im SDAX steigen Amadeus Fire um 4,2 Prozent auf 137,40 Euro und markieren neue Allzeithochs. Weiter stützend wirkt der Kauf von Comcave - ein Unternehmen, das Warburg als "perfekte strategische" Ergänzung zu Amadeus Fire bezeichnet. Comcave werde sofort einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.Teamviewer sehr festDer MDAX profitiert unter anderem von starken Aufschlägen der Index-Neulinge Teamviewer und Varta. Teamviewer steigen um 2,6 Prozent, einige Anleger entdecken nun die Aktie, die ja erst jetzt einem Index angehört. Varta - die zuvor im SDAX waren - steigen um 1,5 Prozent.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.774,61 -0,05 -1,95 25,76Stoxx-50 3.428,80 -0,09 -2,93 24,23DAX 13.292,43 -0,20 -26,47 25,89MDAX 28.537,32 0,34 96,34 32,19TecDAX 3.057,60 0,23 6,89 24,79SDAX 12.436,02 0,41 50,33 30,78FTSE 7.618,25 0,47 35,77 12,70CAC 6.028,15 0,11 6,62 27,43Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,25 0,01 -0,49US-Zehnjahresrendite 1,91 -0,01 -0,77DEVISEN zuletzt +/- % Mo.,h Fr.,Uhr % YTDEUR/USD 1,1084 +0,06% 1,1083 1,1084 -3,3%EUR/JPY 121,26 -0,00% 121,24 121,35 -3,6%EUR/CHF 1,0876 -0,05% 1,0875 1,0887 -3,4%EUR/GBP 0,8568 +0,53% 0,8521 0,8496 -4,8%USD/JPY 109,40 -0,05% 109,40 109,48 -0,2%GBP/USD 1,2936 -0,47% 1,3007 1,3046 +1,4%USD/CNH (Offshore) 7,0105 +0,14% 7,0078 7,0001 +2,1%BitcoinBTC/USD 7.549,26 +1,98% 7.491,76 7.148,76 +103,0%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,20 60,44 -0,4% -0,24 +23,8%Brent/ICE 66,01 66,14 -0,2% -0,13 +19,3%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.482,97 1.478,36 +0,3% +4,61 +15,6%Silber (Spot) 17,34 17,20 +0,8% +0,14 +11,9%Platin (Spot) 920,50 914,40 +0,7% +6,10 +15,6%Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,1% -0,00 +5,6%