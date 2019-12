MÄRKTE EUROPA/Vorweihnachtliche Ruhe - SMI und MDAX auf Rekordkurs

23.12.2019 - 18:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Herbert RudeFRANKFURT (Dow Jones)Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Das Geschäft konzentrierte sich laut Händlern auf wenige ausgewählte Einzelwerte, daneben war es vorweihnachtlich ruhig. Der DAX konnte sich mit einem geringen Minus von 0,1 Prozent auf 13.301 Punkte knapp behaupten, MDAX und TecDAX legten etwas zu. Beim MDAX reichte das Plus von 0,4 Prozent für neue Rekordstände. Der schweizerische SMI stieg erstmals über 10.700 Punkte, hier verzeichneten Richemont und Swatch deutliche Gewinne. Der Euro-Stoxx-50 schloss praktisch unverändert bei 3.777 Punkten. Bei den Branchen lagen Öl-Aktien an der Gewinnerspitze, schwächer notierten die Aktien der Banken.Der Stoxx-Banken-Index fiel um 0,8 Prozent. "Einerseits bleibt die Lage angesichts der Minus-Zinsen für die Branche schwierig, und andererseits verkaufen Anleger nun Banken auch vor dem Jahresende", sagte ein Händler. Trotz der jüngsten Erholungen lägen viele Banken in der Jahres-Performance immer noch leicht im Minus, und das bei einem herausragenden Plus am Gesamtmarkt. Im DAX fielen Deutsche Bank um 2,3 Prozent, im MDAX gaben Commerzbank 2,7 Prozent ab. Der Stoxx-Index der Öl-Titel erholte sich dagegen um weitere 0,5 Prozent, auch weil die Ölpreise ebenfalls weiter leicht auf Erholungskurs lagen.Bayer ziehen an - US-Behörde stützt Glyphosat-ArgumentationFür die Bayer-Aktie ging es um 2,9 Prozent nach oben, nachdem die US-Umweltschutzbehörde (EPA) dem Chemiekonzern den Rücken gestärkt hat. Die Behörde hat bei Gericht Unterlagen eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle. Mit der Unterstützung der EPA dürfte die Chancen auf einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern steigen, der letztlich auch günstiger für den deutschen Chemiekonzern ausfallen sollte. Ein Händler sprach von einer positiven Entwicklung.Bei der Lufthansa drohen nach den Feiertagen neue Streiks des Kabinenpersonals, nachdem die Gewerkschaft Ufo die Schlichtung für gescheitert erklärt hat. Die Titel verloren 1,3 Prozent.Koenig & Bauer von Gewinnwarnung belastet - Amadeus Fire auf AllzeithochEine Gewinnwarnung drückte Koenig & Bauer 8,8 Prozent ins Minus. Sie kam zwar nicht ganz überraschend, das SDAX-Unternehmen hatte bereits mit Bekanntgabe der Quartalszahlen davor gewarnt, dass die Ziele bei einer Nachfrageabschwächung in Gefahr sein könnten. Auch Berenberg hatte vor einem schwierigen Quartal gewarnt. Allerdings ist die Warnung ist heftig ausgefallen. 2019 erwartet Koenig & Bauer nur noch einen Konzernumsatz auf Vorjahresniveau und eine EBIT-Marge zwischen 4 und 4,5 Prozent. Der Konzern hatte bislang für das laufende Jahr ein organisches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent und eine EBIT-Marge von rund 6 Prozent angestrebt.Im Sog von Koenig & Bauer notierten Heideldruck 3,1 Prozent schwächer. Auf der anderen Seite im SDAX stiegen Amadeus Fire um 4,4 Prozent auf 137,60 Euro und markierten neue Allzeithochs. Weiter stützend wirkte der Kauf von Comcave - ein Unternehmen, das Warburg als "perfekte strategische" Ergänzung zu Amadeus Fire bezeichnet. Comcave werde sofort einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.Teamviewer sehr festDer MDAX profitierte unter anderem von starken Aufschlägen der Index-Neulinge Teamviewer und Varta. Teamviewer stiegen um 2,4 Prozent, einige Anleger entdecken nun die Aktie, die ja erst jetzt einem Index angehört. Varta - die zuvor im SDAX waren - kletterten um 2,9 Prozent.. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung. stand absolut in % seit. JahresbeginnEuropa Euro-Stoxx-50 3.776,66 +0,10 +0,0% +25,8%. Stoxx-50 3.428,78 -2,95 -0,1% +24,2%. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung. stand absolut in % seit. JahresbeginnEuropa Euro-Stoxx-50 3.776,66 +0,10 +0,0% +25,8%. Stoxx-50 3.428,78 -2,95 -0,1% +24,2%. Stoxx-600 418,27 -0,13 -0,0% +23,9%Frankfurt XETRA-DAX 13.300,98 -17,92 -0,1% +26,0%London FTSE-100 London 7.623,59 +41,11 +0,5% +12,7%Paris CAC-40 Paris 6.029,37 +7,84 +0,1% +27,5%Amsterdam AEX Amsterdam 609,22 -0,03 -0,0% +24,9%Athen ATHEX-20 Athen 2.287,71 +51,96 +2,3% +42,2%Brüssel BEL-20 Bruessel 3.989,61 -3,31 -0,1% +23,0%Budapest BUX Budapest 45.984,46 +378,11 +0,8% +17,5%Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.248,70 +11,73 +0,3% +15,3%Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 136.094,81 +934,43 +0,7% +19,0%Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.142,29 +7,98 +0,7% +28,1%Lissabon PSI 20 Lissabon 5.240,09 -0,01 -0,0% +10,8%Madrid IBEX-35 Madrid 9.659,60 -15,90 -0,2% +13,1%Mailand FTSE-MIB Mailand 23.898,42 -105,22 -0,4% +31,0%Moskau RTS Moskau 1.535,00 +11,23 +0,7% +44,0%Oslo OBX Oslo 849,41 +6,47 +0,8% +14,9%Prag PX Prag 1.114,73 +6,43 +0,6% +13,0%Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.795,66 +0,86 +0,0% +27,5%Warschau WIG-20 Warschau 2.142,54 +14,50 +0,7% -5,9%Wien ATX Wien 3.220,94 +10,67 +0,3% +16,6%Zürich SMI Zuerich 10.724,34 +44,97 +0,4% +27,2%DEVISEN zuletzt +/- % Mo.,h Fr.,Uhr % YTDEUR/USD 1,1092 +0,13% 1,1083 1,1084 -3,3%EUR/JPY 121,32 +0,05% 121,24 121,35 -3,5%EUR/CHF 1,0894 +0,11% 1,0875 1,0887 -3,2%EUR/GBP 0,8589 +0,77% 0,8521 0,8496 -4,6%USD/JPY 109,39 -0,06% 109,40 109,48 -0,2%GBP/USD 1,2914 -0,65% 1,3007 1,3046 +1,2%USD/CNH (Offshore) 7,0080 +0,11% 7,0078 7,0001 +2,0%BitcoinBTC/USD 7.536,76 +1,81% 7.491,76 7.148,76 +102,6%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,59 60,44 +0,2% 0,15 +24,6%Brent/ICE 66,32 66,14 +0,3% 0,18 +19,8%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.482,97 1.478,36 +0,3% +4,61 +15,6%Silber (Spot) 17,41 17,20 +1,2% +0,20 +12,3%Platin (Spot) 934,20 914,40 +2,2% +19,80 +17,3%Kupfer-Future 2,80 2,81 +0,1% +0,00 +5,8%