MÄRKTE USA/Mit kleinen Gewinnen auf neue Höhen

NEW YORK (Dow Jones)Die Rekordjagd an der Wall Street geht auch zum Wochenausklang weiter. Sowohl der Dow-Jones-Index als auch S&P-500 und Nasdaq-Composite haben neue Allzeithochs markiert. Einerseits stützen weiterhin die rekordhohen Umsätze im US-Weihnachtsgeschäft, andererseits gibt es auch überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Dort erhöhten sich die Gewinne der Industrieunternehmen im November um 5,4 Prozent auf Jahressicht und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr.Zudem gehen Marktteilnehmer von einer baldigen Unterzeichnung des "Phase-eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China aus. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an.Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag New Yorker Ortszeit 0,3 Prozent auf 28.697 Punkte. Das neue Rekordhoch liegt bei 28.702 Punkten. Der S&P-500 klettert um 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite erhöht sich um 0,1 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang sehr übersichtlich. Es wurden lediglich die offiziellen US-Öllagerdaten veröffentlicht.Die Wochen vor der Weihnachtspause waren von einer positiven Marktstimmung geprägt, und an dieser hat sich nichts geändert", so Luca Cazzulani, Stratege bei UniCredit. Allerdings dürften die Umsätze erneut sehr dünn ausfallen, denn viele Marktteilnehmer seien zwischen den Jahren nicht aktiv, so der Teilnehmer.Boeing mit erneutem Manager-AbgangBei den Einzelwerten steht die Boeing-Aktie weiter im Fokus. Nach CEO Dennis A. Muilenburg nimmt ein weiterer Manager des US-Flugzeugherstellers seinen Hut. J. Michael Luttig, leitender Berater des Vorstands geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Er habe "rechtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Unfällen des Lion Air Fluges 610 und des Ethiopian Airlines Fluges 302 geleitet und den Vorstand in strategischen Fragen beraten", teilte Boeing mit. Die Aktie legt um 0,9 Prozent zu.Comcast befindet sich in Gesprächen zur Übernahme des Video-Streaming-Unternehmens Xumo, heißt es von mit dem Vorgang vertrauten Kreisen. Hintergrund sei der geplante Markteintritt von Comcast mit einem eigenen Streaming-Dienst. Es sei allerdings noch nicht sicher, ob die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, heißt es weiter. Die Titel steigen um 0,2 Prozent.Ölpreise ziehen mit guten China-Daten anDie Ölpreise zeigen sich wechselhaft, holen aber zwischenzeitliche Verluste nach den neuen US-Lgerdaten auf, die einen deutlichen Rückgang verzeichnet haben. Brent ist sogar auf den höchsten Stand seit Mai geklettert. Stützend wirken sich auch überraschend gute Konjunkturdaten aus China aus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 0,2 Prozent auf 61,78 Dollar, Brent gewinnt 0,4 Prozent auf 68,20 Dollar.Der Euro setzt seine Aufwärtsbewegung gegenüber dem Dollar auch am Freitag fort. Nach der Einigung im Handelsstreit auf ein "Phase-eins"-Abkommen und der näherrückende Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages zwischen den USA und China steigt am Devisenmarkt die Risikoneigung, heißt es. Gerade das Währungspaar Euro-Dollar reagiere besonders sensibel auf Veränderungen der Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum, stellt Stephen Innes von Axitrader fest. Derzeit werde der Optimismus über die Beilegung des Handelsstreits gestärkt und eine Ausweitung des Trends könne den Weg für eine weitergehende Euro-Erholung ebnen. Aktuell notiert der Euro bei 1,1173 Dollar, nach 1,1082 Dollar im Tagestief am Vortag.Kleinere Käufe gibt es bei den "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Der Preis für die Feinunze steigt leicht um 0,2 Prozent auf 1.514 Dollar. Das Edelmetall hat eine äußerst starke Woche hinter sich, getrieben von der Dollar-Schwäche und Neupositionierungen für 2020. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 2,1 Basispunkte auf 1,87 Prozent.INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTDDJIA 28.697,09 0,26 75,70 23,02S&P-500 3.245,15 0,16 5,24 29,45Nasdaq-Comp. 9.032,37 0,11 9,98 36,13Nasdaq-100 8.795,79 0,20 17,48 38,95US-AnleihenLaufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD2 Jahre 1,61 -2,4 1,63 40,35 Jahre 1,69 -2,3 1,72 -23,07 Jahre 1,80 -2,3 1,82 -45,110 Jahre 1,87 -2,1 1,89 -57,230 Jahre 2,31 -1,3 2,32 -75,7DEVISEN zuletzt +/- % Fr.,Uhr Do, 22.20 Uhr % YTDEUR/USD 1,1173 +0,69% 1,1125 1,1102 -2,5%EUR/JPY 122,33 +0,61% 121,83 121,72 -2,7%EUR/CHF 1,0885 -0,06% 1,0898 1,0895 -3,3%EUR/GBP 0,8534 -0,01% 0,8543 0,8540 -5,2%USD/JPY 109,49 -0,08% 109,51 109,64 -0,1%GBP/USD 1,3093 +0,73% 1,3023 1,3000 +2,6%USD/CNH (Offshore) 6,9941 +0,02% 6,9949 6,9919 +1,8%BitcoinBTC/USD 7.164,51 -0,34% 7.182,26 7.219,01 +92,6%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,78 61,68 +0,2% 0,10 +27,1%Brent/ICE 68,20 67,92 +0,4% 0,28 +23,2%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.514,18 1.510,80 +0,2% +3,38 +18,1%Silber (Spot) 17,95 17,90 +0,3% +0,05 +15,8%Platin (Spot) 950,55 946,85 +0,4% +3,70 +19,3%Kupfer-Future 2,82 2,86 -1,1% -0,03 +6,2%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/raz/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.