MÄRKTE USA/Neue Rekorde - Qiagen brechen ein

NEW YORK (Dow Jones)Am US-Aktienmarkt geht es nach der Weihnachtspause bei dünnen Umsätzen leicht aufwärts. Für positive Stimmung sorgen die Aussichten auf einen baldigen endgültigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Handelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 28.564 Punkte, der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent.Dank der "guten Nachrichten von der Handelsfront" und der starken Handelsumsätze "bleiben die Bullen am Ruder", schreibt Peter Cardillo, Chef-Marktökonom von Spartan Capital Securities.Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an.Die vorbörslich mitgeteilten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entsprachen nahezu den Erwartungen. Statt des prognostizierten Rückgangs auf 220.000 sanken sie etwas weniger auf 222.000.Qiagen verlieren fast ein Viertel ihres WertsDie Aktie von Qiagen, die auch im deutschen TecDAX und MDAX gelistet ist, bricht um knapp 25 Prozent ein. Das in den Niederlanden ansässige Biotech-Unternehmen will sich nicht übernehmen lassen. Wie der Konzern am Dienstagabend mitteilte, ist die Gesellschaft nach Prüfung potenzieller strategischer Alternativen zu dem Schluss gekommen, "dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotenzials darstellt".Leicht positiv wird am Markt eine Mitteilung von Mastercard aufgenommen, wonach die US-Handelsumsätze im Zeitraum vom 1. November bis Heiligabend um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Laut Mastercard verbuchte der Online-Handel einen Rekord Anteil von 14,6 Prozent. Die Mastercard-Aktie steigt um 0,4 Prozent.Ein gutes Weihnachtsgeschäft hat auch der Schmuckhändler Tiffany hinter sich. Vorläufigen Zahlen zufolge legte der Umsatz im Zeitraum von Anfang November bis zum 24. Dezember weltweit um 1 bis 3 Prozent zu. Das Unternehmen profitierte von der starken Nachfrage in China und in Amerika, während die Umsätze in Japan deutlich nachließen. Die Tiffany-Aktie tendiert kaum verändert.Tesla profitieren von einer Kurszielerhöhung. Wedbush hat das Kursziel für die Aktie um 100 US-Dollar auf 370 Dollar hochgenommen, allerdings die Einstufung "neutral" beibehalten. Die Analysten zeigten sich zuversichtlich, dass Tesla seine Auslieferungsziele für dieses Jahr "komfortabel" erfüllt. Die Aktie legt um 0,5 Prozent zu.Gold steigt über 1.500 DollarAn den übrigen Märkten sticht der Goldpreis ins Auge. Seit Montag hat er kräftig zugelegt und setzt den Anstieg auch am Donnerstag fort, an dem er bereits im frühen Geschäft über 1.500 Dollar gesprungen ist. Teilnehmer sagen, es gingen noch immer Zweifel um, ob der chinesisch-amerikanische Deal demnächst über die Bühne geht. Sollte dies der Fall sein, werde Gold zurückkommen, vermutet Chefmarktanalyst Chintan Karnani von Insignia Consultants. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,7 Prozent auf 1.510 Dollar. Noch im Montagstief stand der Preis bei 1.478 Dollar.INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTDDJIA 28.564,19 0,17 48,74 22,45S&P-500 3.230,63 0,22 7,25 28,87Nasdaq-Comp. 8.983,26 0,34 30,38 35,39Nasdaq-100 8.732,86 0,38 33,35 37,96US-AnleihenLaufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD2 Jahre 1,62 -0,8 1,63 41,55 Jahre 1,72 0,7 1,71 -20,57 Jahre 1,83 0,4 1,83 -41,410 Jahre 1,90 0,2 1,90 -54,230 Jahre 2,33 0,2 2,33 -73,4DEVISEN zuletzt +/- % Di,Uhr Mo.,Uhr % YTDEUR/USD 1,1092 +0,01% 1,1072 1,1086 -3,2%EUR/JPY 121,59 +0,22% 121,14 121,28 -3,3%EUR/CHF 1,0879 +0,12% 1,0884 1,0890 -3,4%EUR/GBP 0,8539 -0,12% 0,8562 0,8577 -5,1%USD/JPY 109,61 +0,21% 109,40 109,39 -0,0%GBP/USD 1,2990 +0,14% 1,2933 1,2927 +1,8%USD/CNH (Offshore) 6,9917 -0,06% 7,0073 7,0097 +1,8%BitcoinBTC/USD 7.205,51 0,0% 7.355,26 7.616,76 +93,7%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,46 61,11 +0,6% 0,35 +26,4%Brent/ICE 67,70 67,20 +0,7% 0,50 +22,3%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.509,59 1.499,36 +0,7% +10,23 +17,7%Silber (Spot) 18,01 17,78 +1,3% +0,23 +16,2%Platin (Spot) 956,90 947,50 +1,0% +9,40 +20,1%Kupfer-Future 2,84 2,84 +0,4% +0,01 +7,0%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/raz/mgoEND) Dow Jones NewswiresDecember 26, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.