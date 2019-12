MAKRO TALK/Commerzbank: Ifo-Index macht Hoffnung für 2020

18.12.2019 - 11:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Das Ifo-Geschäftsklima hat nach Ansicht der Commerzbank mit seinem recht deutlichen Anstieg im Dezember die Hoffnungen auf eine wieder bessere Konjunktur im kommenden Jahr gestärkt. Insbesondere zeige der Indikator eine anhaltend solide Inlandsnachfrage, aber für die Industrie stehe das Wendesignal weiter aus, schreibt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar. Höhere Wachstumsraten stünden daher noch nicht auf der Agenda.Wie bei den Einkaufsmanagerindizes seien auch beim Ifo-Index die Angaben zum Dienstleistungssektor deutlich positiver ausgefallen als diejenigen zur Industrie. Dies zeige, dass sich der Servicesektor weiterhin recht gut von der ausgeprägten Schwäche der Industrie abkoppeln könne; dies spreche gegen eine ausgeprägte Rezession in Deutschland. Was weiter fehle, sei ein Wendesignal für die Industrie.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.