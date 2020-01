Malaysia Airlines legt Auslieferung von Boeing-Max-Jets auf Eis

15.01.2020 - 07:57 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

01:57

06:57

Von Ben OttoKUALA LUMPUR (Dow Jones)Malaysia Airlines hat die Auslieferung von 25 Maschinen des Typs 737 Max ausgesetzt. Die Fluglinie begründete den Schritt mit dem andauernden Flugverbot für das Flugzeug nach zwei Abstürzen mit Todesfolgen innerhalb weniger Monate sowie dem in diesem Monat von Boeing beschlossenen Produktionsstopp.Das Unternehmen hatte den Auftrag 2016 erteilt, der Listenpreis lag bei rund 2,75 Milliarden US-Dollar.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/bam/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.