Markit: Lage bei US-Dienstleistern hellt sich weiter moderat auf

NEW YORK (Dow Jones)Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Dezember lebhafter als im Vormonat gezeigt und dabei die Prognosen übertroffen. Der von IHS Markit für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 52,8 von 51,6 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 52,2 vorhergesagt, der auch dem vorläufigen Wert für Dezember von 52,2 entsprach.Auch insgesamt hat sich das Wachstum in der US-Wirtschaft im Dezember beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 52,7 von 52,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson sprach von einer Entwicklung in die richtige Richtung, doch sei das Wachstum weiter unterhalb der Anfang 2019 gesehenen Raten. Insgesamt deuteten die Daten auf eine relativ moderate annualisierte Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im Dezember von 1,8 Prozent hin.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comLink: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleasesDJG/smh/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.