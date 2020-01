Markit: US-Industrie zeigt im Dezember nachlassenden Schwung

02.01.2020 - 15:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:52

14:52

NEW YORK (Dow Jones)Die Aktivität in der US-Industrie ist im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,4 von 52,6 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 52,5 ermittelt worden. Insgesamt sei das vierte Quartal aber das beste seit Anfang des Jahres gewesen, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.Der Industriesektor erhole sich weiter von der Schwächephase im Sommer. Die Expansion habe sich gleichwohl im Dezember etwas abgeschwächt, so dass die Produzenten wohl verhaltener ins Jahr 2020 starten sollten.Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleasesKontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/jhe/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.