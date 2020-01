MARKT-AUSBLICK/DAX-Rekordhoch könnten weitere 900 Punkte folgen

10.01.2020 - 13:15 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Neue Allzeithochs erwarten Börsianer in der kommenden Woche bei DAX & Co. Die größten Hindernisse für steigende Kurse scheinen ausgeräumt zu sein. Medial große Aufmerksamkeit dürfte die Unterzeichnung des ersten "Phase-1-Deals" zwischen den USA und China ab Mittwoch bekommen. Faktisch ist er freilich längst abgehakt an den Börsen, der Markt achtet nun auf Kommentare mit Blick auf Phase 2. Ein solches Abkommen könnte sich aber noch bis nach der US-Wahl hinziehen.Der Brexit spielt an den Märkten derweil fast keine Rolle mehr. Seit dem klaren Sieg der Konservativen ist er als Belastungsthema zunächst weit in den Hintergrund gerückt. Und selbst die Furcht vor einer Eskalation des US-iranischen Konflikts scheint vom Tisch zu sein, nachdem beide Seiten gesichtswahrend und gleichzeitig diplomatisch agiert haben. Zugleich ist damit die Sorge verschwunden, dass stark steigende Ölpreise das zarte Pflänzchen der Konjunkturerholung abwürgen.Die von Investoren gefürchteten "Schwarzen Schwäne", also die sehr seltenen, dafür umso heftigeren Ereignisse, die die Börsen belasten, könnten damit umgangen sein.Allzeithoch muss herDen Börsen bleibt damit eigentlich keine Ausrede mehr gegen neue Allzeithochs. Beim DAX liegt das aktuelle bei 13.597 Punkten und ist bereits zwei Jahre alt. "Sorgen müsste man sich eher machen, wenn wir keine neuen Hochs schaffen", warnt ein Aktienhändler. "Das wäre ein Signal, dass etwas anderes im Argen liegt". Anzeichen dafür gibt es indes nicht. Die Frage lautet daher eher, wie weit es danach noch weiter nach oben gehe kann.Potenzial nach oben ist ausreichend vorhanden, denn der DAX "mogelt" bei der Kursdarstellung. Als Performance-Index rechnet er die Dividendenausschüttungen von im Schnitt über 2 Prozent pro Jahr hinzu. Damit ist er optisch schon viel zu weit vorgeprescht: Der "echte" DAX, also der nur auf die Aktienbewegungen ohne Dividenden schauende Kurs-DAX, ist von seinem Allzeithoch mit 6,7 Prozent noch weit entfernt.Angesichts der Rally der US-Börsen könnte allein dessen Nachholbedarf an das alte Allzeithoch ein rechnerisches Potenzial für deutsche Aktien definieren. Bei einem Stand des Performance-DAX von 13.500 Punkten würde dies also einem Punkteanstieg um weitere 900 Punkten entsprechen.DAX-Bewertung relativ günstigKäufer könnten zum Beispiel US-Anleger sein, die angesichts einer taubenhaften Geldpolitik und eines verhinderten Rezessionsrisikos auf billigere Auslandsmärkte ausweichen wollen. Denn im S&P-500 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis mittlerweile bei 18,3. Den DAX kann man hingegen für gerade einmal das 14-fache seiner Gewinnerwartungen kaufen. Indizes in Schwellenländern sind im Schnitt sogar für das 12,7-fache zu haben bis hinunter in den einstelligen Bereich in Osteuropa.Auch die späte Rally 2019 hat Aktien noch nicht zu teuer gemacht. Der Markt habe zwar die Ankündigung des "Phase-1-Deals" zwischen den USA und China gefeiert, die darauf folgenden Positionierungen seien aber immer noch weit unter Übertreibungsniveaus ausgefallen, stellen die Strategen der Societe Generale heraus. Daher gebe es weiter Raum nach oben.Dollar-DAX für Ausländer interessantGünstig ist zudem der stabile Wechselkurs zwischen Dollar und Euro. Denn der eigentlich interessante Indikator für Käufe durch Ausländer ist der DAX auf Dollarbasis. Schwenkt dieser in einen Aufwärtstrend, können Dollarausländer den Index ohne teure Devisenabsicherungen kaufen. Aktuell hat der "Dollar-DAX" diesen Trend wieder aufgenommen und lädt damit US-Anleger zum Kaufen ein.Günstige Bewertungen nutzen aber nichts, wenn das Risiko von Gewinneinbrüchen droht. Jedoch verringert sich auch dieses Risiko immer weiter. Zumindest nach unten scheinen die Gewinnschätzungen für 2020 abgesichert zu sein. Die Strategen von NN Investment Partners führen dazu die sich kontinuierlich verbessernden Produktionsdaten ins Feld und gehen davon aus, dass die Gewinnschätzungen im zweiten Quartal 2020 den Boden finden werden. Unter dem Strich bevorzugen sie Aktien aus Japan, den Schwellenländern und der Eurozone gegenüber US-Titeln.Mit der Beseitigung möglicher Problemquellen für die Märkte dürften sich Anleger ab kommender Woche wieder mehr Unternehmensergebnisse widmen können. Denn dann geht es zumindest in den USA schon wieder los mit der Berichtssaison. Den Anfang machen die US-Banken mit JP Morgan, Bank of America und Goldman Sachs. Auch in Europa werden erste Zwischenberichte vorgelegt. Dazu kommen wichtige Inflationsdaten zu den Verbraucherpreisen aus den USA und der Eurozone.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/mod/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.