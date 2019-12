MARKT-AUSBLICK/DAX startet mit Konjunkturhoffnung ins Neue Jahr

20.12.2019 - 12:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Versöhnlich gestimmt blicken Marktteilnehmer auf die kommenden beiden Wochen. Die Zeit "zwischen den Jahren" dürfte kaum Anlass zu Neupositionierungen geben. Je nach Land wird in dieser Zeit nur noch an Tagen gehandelt. Dazu dürften die meisten Entscheidungsträger bei den institutionellen Anlegern im Urlaub sein. Mit ihrer Rückkehr wird nicht vor dem 6.Januar gerechnet.Das Zepter in der Hand haben in dieser Zeit die Risikomanager, doch sie passen nur auf, dass nichts schief geht. Über neue Positionen entscheiden sie nicht.In den vergangenen Tagen machte sich derweil eine gewisse Selbstzufriedenheit bemerkbar. Zur größten Sorge der Anleger war geworden, dass ihnen DAX & Co nach oben weglaufen könnten. "Unsere Kunden hatten vor allem Angst, dass man auf 13.600 läuft und sich dann im Januar fragen muss, wie es danach weitergehen soll", so ein Händler. Mit einem DAX-Stand im Bereich um 13.200 Punkte zum Großen Verfalltag am 20. Dezember an den internationalen Terminbörsen könne man dagegen gut leben. Dies lasse auch noch ausreichend Potenzial für den Januar und zwinge nicht gleich wieder, über Gewinnmitnahmen nachdenken zu müssen.Endlich Freiraum in den KöpfenFreiraum auch in den Köpfen dürfte das wichtigste Weihnachtsgeschenk 2019 für Fondsmanager sein. Sowohl die sogenannte Phase-1-Einigung im US-chinesischen Handelsstreit wie auch mehr Klarheit beim Brexit haben den Fondsmanagern auf einen Schlag Handlungsfreiheit beschert. Bislang mussten auch positive Unternehmensnachrichten immer mit Risikoabschlägen betrachtet werden vor der Hintergrund der politischen Unsicherheiten. Damit dürfte es nun zumindest fürs erste vorbei sein.Fondsmanager werden sich kommendes Jahr stärker auf das Thema Konjunkturerholung konzentrieren. Und hier sieht es gerade für Europa nicht schlecht aus. Der Nachholbedarf zu den USA ist hoch, selbst US-Manager sehen den hauseigenen Markt allmählich langsam als ausgereizt an. Befreit von diversen politischen Risiken dürften sie eine Rückkehr ihrer Investitionen auf den alten Kontinent erwägen.Dafür sprechen auch die günstigeren Aktienbewertungen. Wegen der hohen Gewichtung der Internetaktien um Apple und Facebook hat der S&P-500-Index mittlerweile Bewertungshöhen des 18-fachen der Gewinne der enthaltenen Unternehmen erklommen. Europäische Indizes liegen weit dahinter, beim DAX liegt der entsprechende Wert bei 14.Konjunkturindikatoren machen HoffnungDies ist zwar hoch für das deutsche Börsenbarometer im Vergleich zu seiner eigenen Historie. Während dieser gab es aber auch keine Negativzinspolitik der Notenbank. Dazu können steigende Gewinne schnell wieder zu einer Normalisierung der Kennzahl beitragen. Dank des zunächst verschwundenen Risikos einer Eskalation zwischen den USA und China sind die Chancen dafür besser einzuschätzen.Eine weltweite Belebung der Konjunktur zeigte sich bereits in den jüngsten Einkaufsmanagerindizes von China bis Europa und Deutschland überraschte der Ifo-Index gerade erst positiv. Auch bei weniger abstrakten Indikatoren sieht es besser aus, so bei den Frachtraten für den internationalen Container-Transport. Sie sind auf einigen Strecken auf Jahreshochs gestiegen sind.Nachdem insbesondere der DAX als export- und autolastiger Index vom Handelsstreit ausgebremst wurde, könnte schon eine leichte Erholung in diesem Bereich den Index deutlicher als seine europäischen Pendants nach oben treiben. Eine DAX-Bewertung mit dem 18-fachen der DAX-Gewinne fördert einen Wert von 17.000 Punkte zutage. Wegen eines geringeren Wachstums als in den USA ist das Ausreizen solcher Bewertungen zwar unrealistisch, es zeigt aber, welchen theoretischen Spielraum es ohne Risikoabschläge für einen Welthandelskrieg gibt.Vom Verweis auf einen schon um 25 Prozent gestiegenen DAX 2019 sollten sich Anleger nicht ausbremsen lassen. Das ist eine problematische, weil rein stichtagsbezogene Sichtweise. Nach einer längeren Talfahrt hatte der Index 2018 gerade zufällig am Jahrestief um 10.380 Punkte geschlossen. Der langfristige Jahresmittelwert der DAX-Kurse lag 2018 bei rund 12.130 Zählern, was den "echten Jahresgewinn" 2019 auf ein realistischeres Maß von rund 8,8 Prozent stutzt.Zinsanstieg ist ein RisikoAuf einen lange ignorierten Risikofaktor müssen sich Marktteilnehmer aber Jahr einstellen - die Rückkehr eines Marktzinses. Die Entscheidung der schwedischen Notenbank, ihre Nullzinspolitik zu beenden, wird als Signal mit Reichweite gewertet. Die Marktrenditen waren global schon in den vergangenen Wochen schleichend nach oben geklettert. Grund waren zuerst Anleiheverkäufe von vorsichtigen Akteuren, die wegen des Handelsstreits sicheren Häfen ansteuerten.Für eine zweite Verkaufswelle am Rentenmarkt könnte nun aber Konjunkturoptimismus sorgen. In den USA ist die Zinskurve bereits steil und schnell nach oben gesprungen. Zwischen den 2- und den längerlaufenden 10-jährigen Anleihen ist der Renditeunterschied auf dem höchsten Stand seit November 2018. Das ist ein extremer Stimmungswandel, denn noch im Sommer war er negativ, was seinerzeit Rezessionsangst hervorrief.Bis ein Renditeanstieg zur echten Marktbremse wird, ist aber ein langer Weg. Zunächst dürften Marktteilnehmer mit Spannung auf den Handelsstart in den Januar achten. Als "Januar-Barometer" dient er als Grundlage vieler Börsenweisheiten, die daraus den Erfolg des Gesamtjahres vorhersagen. Bis dahin sollten Anleger die Börsen Börsen sein lassen und die ruhige Weihnachtszeit genießen.Frohe Weihnachten.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com