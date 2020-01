MARKT USA/Börsen erneut fester erwartet - Arbeitsmarkt im Fokus

10.01.2020 - 12:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:43

11:43

Nach den am Donnerstag erreichten neuen Rekordhochs zeichnen sich zum Start am Freitag an der Wall Street weitere Gewinne ab. Die Anleger setzen in der Nahostkrise nach den moderaten Tönen von US-Präsident Donald Trump weiter auf Entspannung und hoffen außerdem auf positive Impulse im Umfeld der Unterzeichnung des "Phase-1-Abkommens" zwischen den USA und China in der kommenden Woche. Der Future auf den S&P-500 deutet auf ein Plus von rund 0,3 Prozent hin.Mit ausschlaggebend für die Tagestendenz dürfte aber der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember werden, der noch vor Handelsbeginn veröffentlicht wird. Ökonomen erwarten eine deutliche Abschwächung beim Beschäftigungszuwachs und rechnen mit einer Zahl von 160.000 an neuen Stellen. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 3,5 Prozent erwartet. Der am Mittwoch vom Arbeitsmarktdienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) vorgelegte Bericht hatte positiv überrascht.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/err/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.