MARKT USA/Eskalation des US-Iran-Konflikts schickt Börse auf Talfahrt

03.01.2020 - 12:11 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Nach einem fulminanten Jahresauftakt dürften die US-Börsen am Freitag mit deutlichen Abgaben in den Handel starten. Der S&P-Future notiert 1,2 Prozent im Minus, nachdem bei einem US-Militärschlag nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad ein hochrangiger iranischer General getötet wurde.Geopolitische Risiken seien nicht verschwunden, nur weil der Aktienmarkt zuletzt gut gelaufen sei, kommentiert Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management, die jüngste Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran. Sobald sich am Markt eine gewisse Selbstzufriedenheit breitgemacht habe, könne schon ein vergleichsweise unbedeutendes Ereignis einen abrupten Richtungswechsel herbeiführen.Die Nachricht vom Tod des iranischen Generals Kassem Soleimani lässt die Ölpreise nach oben schießen. Aktien von Ölkonzernen dürften daher gegen die negative Tendenz gesucht sein. Vorbörslich geht es mit Exxon Mobil um 1,1 Prozent nach oben. Chevron steigen um 1,2 Prozent.Gefragt sind auch vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Nutznießer der Ereignisse im Irak sind ferner Fluchtwährungen wie der Yen. Aber auch der Dollar profitiert. Der Euro sinkt im Gegenzug auf rund 1,1130 Dollar von Kursen um 1,1170 am Vorabend.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/cln/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.