MARKT USA/Leichtes Plus nach der Weihnachtspause

26.12.2019 | Quelle: Dow Jones Newsw...

Am US-Aktienmarkt zeichnen sich nach der Weihnachtspause bei dünnen Umsätzen leicht höhere Kurse ab. Für positive Stimmung sorgen die Aussichten auf einen baldigen endgültigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Handelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft.Dank der "guten Nachrichten von der Handelsfront" und der starken Handelsumsätze "bleiben die Bullen am Ruder", schrieb Peter Cardillo, Chef-Marktökonom von Spartan Capital Securities.Der Future auf den Dow Jones Industrial Average zeigt sich mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent. Der S&P 500 wird 0,2 Prozent höher gesehen. Der Nasdaq-100-Future legt um 0,1 Prozent auf 8.740,75 Punkte zu. Der technologielastige Index könnte damit den zehnten Handelstag in Folge einen Rekordstand erreichen.Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer liegt auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an.Positiv wird am Markt auch eine Mitteilung von Mastercard aufgenommen, wonach die US-Handelsumsätze im Zeitraum vom 1. November bis Heiligabend um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Laut Mastercard verbuchte der Online-Handel einen Rekord Anteil von 14,6 Prozent. Die Mastercard-Aktie wird im vorbörslichen Handel 0,3 Prozent fester gesehen.Ein gutes Weihnachtsgeschäft hat auch der Schmuckhändler Tiffany hinter sich. Vorläufigen Zahlen zufolge legte der Umsatz im Zeitraum von Anfang November bis zum 24. Dezember weltweit um 1 bis 3 Prozent auf vergleichbarer Fläche zu. Das Unternehmen profitierte von der starken Nachfrage in China und in Amerika, während die Umsätze in Japan deutlich nachließen. Die Tiffany-Aktie wird vorbörslich bisher nicht gehandeltTesla könnten von einer Kurszielerhöhung profitieren. Wedbush hat das Kursziel für die Aktie um 100 US-Dollar auf 370 Dollar hochgenommen, allerdings die Einstufung "neutral" beibehalten. Die Analysten zeigten sich zuversichtlich, dass Tesla seine Auslieferungsziele für dieses Jahr "komfortabel" erfüllt. Die Aktie legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu.Auf der Agenda der Konjunkturdaten stehen eine Stunde vor der Startglocke die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ökonomen rechnen mit einem Rückgang auf 220.000 von 234.000 zuvor.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/mgoEND) Dow Jones NewswiresDecember 26, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.