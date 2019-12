MARKT USA/Neue Rekordhochs zum Wochenausklang möglich

27.12.2019 - 12:02 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Mit weiter steigenden Kursen dürfte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche zeigen. Damit könnte sich die jüngste Rekordjagd fortsetzen. Diese hatte am Donnerstag Dow & Co neue Rekordhochs beschert - der Nasdaq-Composite stieg sogar erstmals in seiner Geschichte über 9.000 Punkte. Einerseits dürften weiter die rekordhohen Umsätze im US-Weihnachtsgeschäft stützen, andererseits gibt es auch gute Konjunkturdaten aus China. Dort erhöhten sich die Gewinne der Industrieunternehmen im November um 5,4 Prozent auf Jahressicht und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr.Der Future auf den S&P-500 steigt aktuell um 0,2 Prozent. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang sehr übersichtlich. Es werden lediglich die offiziellen US-Öllagerdaten veröffentlicht.Die Wochen vor der Weihnachtspause waren von einer positiven Marktstimmung geprägt, und an dieser hat sich nichts geändert", so Luca Cazzulani, Stratege bei UniCredit. Allerdings dürften die Umsätze erneut sehr dünn ausfallen, denn viele Marktteilnehmer seien zwischen den Jahren nicht aktiv, so der Teilnehmer.Bei den Einzelwerten dürfte die Boeing-Aktie abermals im Fokus stehen. Nach CEO Dennis A. Muilenburg am Montag nimmt nun ein weiterer Manager des US-Flugzeugherstellers seinen Hut. J. Michael Luttig, leitender Berater des Vorstands, geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Er habe "rechtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Unfällen des Lion Air Fluges 610 und des Ethiopian Airlines Fluges 302 geleitet und den Vorstand in strategischen Fragen beraten", sagte Boeing. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv.Comcast befindet sich in Gesprächen zur Übernahme des Video-Streaming-Unternehmens Xumo, heißt von mit dem Vorgang vertrauten Kreisen. Hintergrund sei der geplante Markteintritt von Comcast mit einem eigenen Streaming-Dienst. Es sei allerdings noch nicht sicher, ob die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, heißt es weiter.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/ros/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.