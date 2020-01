MARKT USA/Politische Spannungen dürften weiter belasten

06.01.2020 - 12:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nach den deutlichen Verlusten am Freitag aufgrund der Eskalation des US-Iran-Konflikts dürfte die Wall Street auch zu Wochenanfang mit Abschlägen starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich 0,6 Prozent nach. Auch an den europäischen Börsen herrscht zum Teil erheblicher Abgabedruck.Auslöser für die Zuspitzung der Spannungen zwischen den beiden Ländern war die Tötung eines iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff nahe der irakischen Hauptstadt Bagdad in der vergangenen Woche. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt mit weiteren US-Schlägen gedroht, sollte der Iran seinerseits nun Vergeltungsaktionen unternehmen. Der Iran hat unterdessen angekündigt, sich künftig nicht mehr an die Begrenzung der Zahl der Zentrifugen für die Urananreichungen zu halten. Dies sei die "fünfte und letzte Phase" des Rückzugs aus dem Atomabkommen, teilte die iranische Regierung am Sonntag mit.Die Situation in Nahen Osten dürfte sich "kurzfristig nicht erheblich verbessern", so Robert Horrocks, Chef-Investment-Analyst bei Matthews Asia mit Sitz in San Francisco. Der Analyst zeigt sich besorgt, dass ein andauernder Anstieg der Ölpreise wegen des Konflikts die US-Verbraucher veranlassen könnte, ihre Ausgaben zu senken. "Dies könnte ausreichen, um die USA in eine leichte Rezession zu drücken", so Horrocks.Die Ölpreise steigen weiter, allerdings nicht so kräftig wie am Freitag. Gefragt sind auch weiterhin vermeintlich sichere Anlagen wie Gold und US-Staatsanleihen. Am Devisenmarkt profitieren Fluchtwährungen wie der Yen von der angespannten Situation.Konjunkturseitig steht kurz nach Börsenstart die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in zweiter Lesung für Dezember an. In der ersten Veröffentlichung hatte er bei 52,2 gelegen nach zuvor 51,6.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/err/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.