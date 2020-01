MARKT USA/Sorge vor Pandemie dürfte Aktienmarkt belasten

21.01.2020 - 12:39 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die Wall Street dürfte am Dienstag dem globalen Abwärtstrend folgen. Die Sorge vor einer gefährlichen Pandemie drückt die Börsen weltweit. Ausgerechnet während der Reisewelle anlässlich des chinesischen Neujahrsfests breitet sich das neuartige Virus in der Volksrepublik sprunghaft aus. Mit diesem Coronavirus, das mitunter lebensgefährliche Atemwegserkrankungen verursacht, haben sich dort nach Behördenangaben mittlerweile fast 300 Menschen angesteckt - sechs von ihnen starben. Die Zahl der Verdachtsfälle liegt wesentlich höher. Infektionen werden aber auch aus Thailand, Japan und Südkorea gemeldet. Inzwischen wurde bestätigt, dass das neue Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will sich am Mittwoch in einem Krisentreffen mit der neuartigen Krankheit befassen.Der Aktienterminmarkt deutet angesichts der beunruhigenden Schlagzeilen aus Asien auf einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt hin. "Die ökonomischen Konsequenzen könnten extrem Besorgnis erregend werden", warnt Chefvolkswirt Rajiv Biswas für die Region Asien-Pazifik von IHS Markit. Der internationale China-Tourismus boome und die Risiken einer Epedemie, die an jene mit SARS erinnere, seien ungleich größer. Auch der internationale Warenverkehr sei unter Umständen gefährdet.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.