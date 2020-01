MARKT USA/Wall Street dürfte Rekordkurs wieder aufnehmen

13.01.2020 - 12:33 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nach dem kleinen Rücksetzer zum Ausklang der vergangenen Woche nach etwas enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten, dürften die US-Börsen am Montag ihren Rekordkurs wieder aufnehmen. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes deuten zumindest eine etwas festere Eröffnung an.Die politische Großwetterlage ist weitgehend entspannt. Nachdem Iran am Wochenende eingeräumt hat, dass die eigenen Streitkräfte versehentlich für den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs verantwortlich sind, sieht sich das Regime in Teheran mit Protesten der eigenen Bevölkerung konfrontiert. Damit habe das Land weniger Kapazitäten frei für eine weitere Eskalation des Konflikts mit den USA, hoffen Beobachter.Am Mittwoch soll zudem das Phase-1-Handelsabkommen zwischen USA und China unterzeichnet werden, womit der Handelsstreits zwischen beiden Ländern wenigstens entschärft werden soll. Auch das hebt die Stimmung.Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda, wichtige Unternehmenstermine ebenso nicht. Das ändert sich am Dienstag, wenn die Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalsberichte vorlegen.Vorbörslich um 1,4 Prozent nach oben geht es für die Aktie von Lululemon. Der Anbieter von Yogabekleidung hat seine Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Geschäftsquartal erhöht.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/cln/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.