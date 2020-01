MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet

07.01.2020 - 12:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nachdem sich die Wall Street nach den zum Teil deutlichen Verlusten aufgrund der Eskalation des US-Iran-Konflikts zu Wochenanfang etwas erholt und leichte Gewinne eingefahren hat, dürfte sie auch am Dienstag ein wenig fester starten. Die Anleger scheinen zuversichtlich zu sein, dass es im Konflikt bei einem verbalen Schlagabtausch bleiben wird. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich leicht um 0,1 Prozent zu.Der politischen Spannungen zwischen beiden Ländern sind allerdings weiterhin das übergeordnete Thema. Für etwas Verwirrung sorgen Berichte über einen möglichen Rückzug der US-Armee aus dem Irak. Nachdem am Vorabend noch von der Akzeptanz einer entsprechenden Forderung des irakischen Parlaments die Rede war, hieß es zuletzt von US-Verteidigungsminister Mark Esper, dass "keine Entscheidung getroffen wurde, den Irak zu verlassen."Derweil gibt der Ölpreis weiter nach. Die europäische Sorte Brent notiert 0,6 Prozent leichter bei 68,49 Dollar je Barrel und liegt damit nun wieder deutlich unter der viel beachteten Marke von 70 Dollar.Neben dem US-Iran-Konflikt stehen Konjunkturdaten im Blick der Anleger. Noch vor Börsenstart werden Daten zur Handelsbilanz für November vorgelegt. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn stehen dann noch die Auftragseingänge für die Industrie für November auf der Agenda sowie der Einkaufsmanagerindex (ISM) für den Dienstleistungssektor.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/err/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.