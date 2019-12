MARKT USA/Wall Street wenig verändert erwartet

18.12.2019 - 12:15 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:15

11:15

Zurückhaltend dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich nur minimal zu. Das zwischen den USA und China erzielte Teil-Handelsabkommen dürfte kaum noch für Kursbewegungen sorgen. Zumal bisher nur wenige Details bekannt sind, ganz zu schweigen davon, dass es bisher nicht unterzeichnet wurde. Marktteilnehmer verweisen zudem darauf, dass die Risikobereitschaft der Anleger mit Blick auf die bevorstehenden Feiertage zunehmend nachlässt.Neue Impulse sind am Mittwoch nicht auszumachen. Konjunkturseitig stehen keine kursbewegenden Daten auf der Agenda. Die Anleger dürften auf das Votum des Repräsentantenhauses für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump schauen. Das sogenannte Impeachment des Präsidenten in der Ukraine-Affäre gilt auf Grund der Mehrheitsverhältnisse als sicher. Allerdings gilt es auch als sicher, dass das Verfahren im republikanisch dominierten Senat scheitern wird.Unter den Einzelwerten knicken Fedex vorbörslich um 7,2 Prozent ein. Belastet von höheren Kosten und der gekappten Geschäftsbeziehung mit Amazon hat der Logistiker im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und das vierte Mal in Folge die Prognose für das laufende Jahr gesenkt.Um 1,2 Prozent nach unten geht es für Fiat Chrysler. Die Fusion der beiden Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler Automobiles ist beschlossene Sache. Die Unternehmen haben eigenen Angaben zufolge eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet, die von den Kernaktionären unterstützt werde.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/err/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.