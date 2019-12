MARKT USA/Wenig Bewegung an der Wall Street erwartet

30.12.2019 - 12:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Kaum verändert dürfte die Wall Street in die letzte Woche des Jahres 2019 starten. Weiter stützend dürfte sich die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung eines "Phase-eins"-Handelsabkommens zwischen den USA und China auswirken. Der chinesische US-Botschafter hatte dem Staatsfernsehen am Wochenende gesagt, Peking werde seine Zusagen für das Handelsabkommen einhalten und dies sei auch von Washington zu erwarten. Gleichwohl gibt es weiterhin kein konkretes Datum für eine Unterzeichnung.Das Sentiment hat sich grundsätzlich verbessert mit den jüngsten Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit", so Rohstoffstratege Ole Hansen von der Saxo Bank. "Mit dem verschärften Handelskonflikt und dem sich daraus ergebenden schwachen Konjunkturwachstum sind die Anleiherenditen deutlich unter Druck geraten - dies scheint sich nun aber ein Stück weit umzukehren", ergänzt der Teilnehmer.Der Future auf den S&P-500 notiert aktuell kaum verändert. Die Agenda der US-Konjunkturdaten zeigt sich übersichtlich. Kurz nach Handelseröffnung wird lediglich der Index Einkaufsmanager Chicago für Dezember veröffentlicht. Hier wird mit einer leichten Verbesserung gerechnet.Auch auf Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage dünn. Mit einem kräftigen Plus werden die Aktien von Bridgeline Digital erwartet. Der Cloud-Spezialist für Webinhalte konnte mit den Ergebnissen für das vierte Quartal überzeugen. Zwar hatte das Unternehmen von sinkenden Umsätzen berichtet, die Kundenbasis sei aber verdreifacht worden. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen um 16 Prozent. Die Aktie ist vor der Eröffnung noch nicht aktiv, im nachbörslichen Handel am Freitag war es um gut 13 Prozent nach oben gegangen.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/ros/flfEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.