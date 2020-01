Maschinenbauer erhalten deutlich weniger Aufträge

09.01.2020 - 10:09 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt im deutschen Maschinenbau hat sich zum Jahresende 2019 fortgesetzt. Im November sank der Auftragseingang um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. "Damit setzt sich die negative Entwicklung der vergangenen Monate fort", erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Bestellungen aus dem Inland verringerten sich um 15 Prozent. Ausländische Kunden fragten 14 Prozent weniger Maschinen und Anlagen "Made in Germany" nach als im November 2018.Die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie leidet unter der Abkühlung der Weltkonjunktur und globalen Handelsstreitigkeiten, die die Kunden verunsichern. Hinzu kommt der Strukturwandel in der Autoindustrie - einem wichtigen Kunden der Maschinenbauer. Seit Jahresanfang sind Bestellungen in jedem Monat gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken. Wiechers wies allerdings auch darauf hin, dass es bis November 2018 vergleichsweise hohe Werte gegeben habe.Nach der Flaute 2019 erwarten die Maschinenbauer auch in diesem Jahr keine durchgreifende Besserung. Der VDMA ging zuletzt davon aus, dass die Produktion bereinigt um Preiserhöhungen (real) um etwa zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr schrumpft nach einem Rückgang von ebenfalls rund zwei Prozent 2019. In den ersten elf Monaten 2019 war die Produktion jüngsten Angaben zufolge um real 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken./mar/DP/jhaQuelle: dpa-AFX