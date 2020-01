Medikament von Glaxosmithkline wird in den USA vorrangig geprüft

21.01.2020 - 16:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Colin KellaherLONDON (Dow Jones)Glaxosmithkline (GSK) kann in den USA auf einen schnelle Zulassung seines Krebs-Wirkstoffs Belantamab-Mafodotin hoffen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA prüft den Wirkstoff zur Behandlung einer Form von Blutkrebs, dem Multiplen Myelom, vorrangig.Der Zulassungsantrag betreffe die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder therapierefraktärem Multiplen Myelom, deren vorherige Therapie einen immunmodulatorischen Wirkstoff, einen Proteasom-Inhibitor und einen Anti-CD38-Antikörper umfasst, teilte der britische Pharmakonzern mit.Die FDA prüft solche Medikamente vorrangig, die einen deutlichen Fortschritt in der Behandlung schwerer Krankheiten versprechen. Das verkürzt die Zeit bis zur Zulassung wichtiger Behandlungsoptionen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com