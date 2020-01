Merck KGaA erhält EU-Zulassung für neuen Gonal-F-Fertigpen

22.01.2020 - 17:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Darmstädter Pharmakonzern Merck hat von der Europäische Kommission die Marktzulassung für den neuen Fertigpen Gonal-F mit 150 I.E. Injektionslösung erhalten. Der DAX-Konzern erweitert damit seine Produktfamilie für das Hormonpräparat zur Behandlung von Unfruchtbarkeit.Weltweit sind Millionen Menschen von Unfruchtbarkeit betroffen. In Europa würden im weltweiten Vergleich die meisten Fertilitätstherapien durchgeführt, teilte der Konzern weiter mit. Hier erfolgten rund 50 Prozent aller gemeldeten Behandlungszyklen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.