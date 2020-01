Merck KGaA meldet Fortschritt bei Krebsmittel Bavencio

06.01.2020 - 13:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Merck KGaA kann ihre Zulassungsanträge für ihr Medikament Bavencio (Wirkstoff Avelumab) für die Erstlinien-Erhaltungstherapie von lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom (UC) weiter unterfüttern. Laut dem Unternehmen hat das Mittel in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt des verlängerten Gesamtüberlebens zum planmäßigem Zeitpunkt der Zwischenauswertung erreicht. Merck entwickelt die Arznei, die bereits für bestimmte Krebsarten zugelassen ist, gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer.Das Sicherheitsprofil von Bavencio decke sich mit dem, das im klinischen Entwicklungsprogramm Javelin zu dem Mittel als Monotherapie beobachtet wurde, hieß es weiter. Die Studienergebnisse werden zur Präsentation auf einem kommenden Medizinkongress eingereicht und der US-Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) sowie weiteren Gesundheitsbehörden mitgeteilt.Bavencio ist die erste Immuntherapie, die in einer klinischen Studie als Erstlinientherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens belegt hat", sagte Chris Boshoff, Chief Development Officer, Onkologie, für die globale Produktentwicklung von Pfizer. Das UC mache rund 90 Prozent aller Blasenkrebsfälle aus. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei metastasiertem Blasenkrebs betrage 5 Prozent.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.