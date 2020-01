Merkel hält Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos

17.01.2020 - 13:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am kommenden Donnerstag am Weltwirtschaftsforum in Davos teil. Sie halte dort um 14.15 Uhr eine Rede vor dem Plenum, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin mit. Außerdem werde Merkel Gespräche mit einzelnen Staats- und Regierungschefs sowie mit Unternehmern führen.Am diesjährigen Weltwirtschaftsforum wird auch US-Präsident Donald Trump teilnehmen. Er hatte im vergangenen Jahr wegen eines erbitterten Haushaltsstreits mit den oppositionellen Demokraten seine Teilnahme abgesagt. Erwartet werden bei dem Treffen der Wirtschaftselite vom 21. bis 24. Januar auch die Gründerin der Fridays-for-Future-Bewegung Greta Thunberg und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Mit Material von AFP)