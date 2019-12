Merkel ruft zu Zuversicht auf - '20er Jahre können gute Jahre werden'

31.12.2019 - 00:10 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Beginn des neuen Jahrzehnts hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bürger zu Mut, Zuversicht und neuem Denken aufgerufen. "Die 20er Jahre können gute Jahre werden", sagte sie in ihrer am Montag veröffentlichten Neujahrsansprache. Deutschland müsse dazu seine Stärken nutzen und auf das Verbindende setzen. Die CDU-Politikerin wies auf die Herausforderungen des digitalen Fortschritts für das Leben aller Menschen in allen Bereichen hin. Sie nannte insbesondere die Arbeitswelt und betonte, die Menschen sollten auch in Zukunft einen guten und sicheren Arbeitsplatz und im Alter eine verlässliche Rente haben. "Dazu brauchen wir mehr denn je den Mut zu neuem Denken, die Kraft, bekannte Wege zu verlassen, die Bereitschaft, Neues zu wagen, und die Entschlossenheit, schneller zu handeln, in der Überzeugung, dass Ungewohntes gelingen kann", sagte Merkel. Sie betonte die Notwendigkeit, die "Menschheitsherausforderung" des Klimawandels zu bewältigen. "Die Erwärmung unserer Erde ist real. Sie ist bedrohlich." Die Kanzlerin sprach sich dafür aus, dass Europa stärker seine Stimme in der Welt einbringt. Dafür werde sich Deutschland während seiner EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr einsetzen. Merkel dankte denjenigen, die in Deutschland politische Verantwortung übernehmen, insbesondere Kommunalpolitikern. Es sei Aufgabe des Staates, sie vor Hass, Anfeindungen, Gewalt, Rassismus und Antisemitismus zu schützen./sk/DP/nas Quelle: dpa-AFX