Merkel telefoniert mit Xi über Handelsfragen und EU-Themen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Morgen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über den Stand der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China sowie über internationale Handelsfragen gesprochen. Das gab Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin bekannt. "Ebenso waren die Beziehungen zwischen der EU und China Thema, insbesondere das Spitzentreffen der EU mit China während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im September", hob er hervor. Beide hätten auch die Umsetzung der Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz besprochen. Xi habe seine weitere Unterstützung zugesagt.Merkel hatte erst am Vorabend ausdrücklich davor gewarnt, China auszugrenzen. Ein Reizthema ist derzeit die Diskussion um einen möglichen Ausschluss des chinesischen Betreibers Huawei vom 5G-Mobilfunknetz.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.