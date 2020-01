MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

08.01.2020 - 13:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 10 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und MärkteDer Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:+++++ AKTIENMÄRKTE (Uhr) +++++INDEX Stand +-% +-% YTDS&P-500-Future 3.240,60 +0,16% +0,29%S&P-500-Future 3.240,75 +0,26% +0,22%Euro-Stoxx-50 3.765,75 +0,17% +0,55%Stoxx-50 3.424,00 +0,14% +0,62%DAX 13.254,35 +0,21% +0,04%FTSE 7.573,65 -0,00% +0,42%CAC 6.019,79 +0,12% +0,70%Nikkei-225 23.204,76 -1,57% -1,91%EUREX Stand +/- PunkteBund-Future 171,85 -0,27+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 62,62 62,70 -0,1% -0,08 +2,6%Brent/ICE 68,42 68,27 +0,2% 0,15 +3,7%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.579,29 1.574,30 +0,3% +4,99 +4,1%Silber (Spot) 18,43 18,45 -0,1% -0,02 +3,3%Platin (Spot) 970,60 970,00 +0,1% +0,60 +0,6%Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,4% +0,01 +0,2%Die Ölpreise zogen zunächst deutlich an. Die europäische Sorte Brent übersprang klar die vielbeachtete Marke von 70 Dollar. Auch Gold als vermeintlich sichere Anlage war gefragt und stieg in der Spitze auf über 1.610 Dollar, das höchste Niveau seit 2013. Jedoch kommen beide - Gold und Öl - von ihren Tageshochs wieder zurück.+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++Nachdem der Iran aus Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani in der Nacht zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen hat, dürfte die Wall Street zurückhaltend in den Handel am Mittwoch starten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vorbörslich gut behauptet. An den Märkten sei eine Antwort Teherans erwartet worden, heißt es. Der iranische Raketenangriff werde als gesichtswahrendes Signal interpretiert, auf dessen Basis eine Annäherung mit den USA möglich sei.+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++-USADP-Arbeitsmarktbericht DezemberBeschäftigung privater SektorPROGNOSE: +150.000 Stellenzuvor: +67.000 StellenFed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) beim Urban Institute, WashingtonRohöllagerbestandsdaten (Woche) derstaatlichen Energy Information Administration (EIA)+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++Die europäischen Börsen zeigen sich von ihrem schwachen Start fast vollständig wieder erholt. Dass die deutschen Auftragseingänge der Industrie im November deutlich stärker als befürchtet gefallen sind, belastet nicht. Ein Händler merkt an, dass sie noch nicht von der Entspannung rund um das US-chinesische "Phase-1-Abkommen" profitiert hätten und daher nicht überbewertet werden sollten. Für Verunsicherung sorgt, dass im Iran ein ukrainisches Passagierflugzeug kurz nach dem Abflug aus Teheran abgestürzt ist. Die Boeing-Maschine war auf dem Weg nach Kiew. Fluglinienaktien stehen daraufhin unter Abgabedruck. Lufthansa verlieren 1,3 Prozent, Air France 2,1 Prozent und IAG 1,1 Prozent. Ein Kursdebakel erlebt die Varta-Aktie. Die Aktie bricht um rund 20 Prozent ein. Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank hat sein Votum für die Aktie auf "Hold" nach "Buy" gesenkt. Für Deutsche Euroshop geht es um 7,1 Prozent nach unten. Investitionen in das Portfolio haben dem Investor in Einkaufszentren im abgelaufenen Geschäftsjahr voraussichtlich ein mehr als doppelt so hohes negatives Bewertungsergebnis beschert wie 2018.+++++ DEVISEN +++++DEVISEN zuletzt +/- % Mi,Di,% YTDEUR/USD 1,1129 -0,17% 1,1148 1,1138 -0,8%EUR/JPY 121,00 +0,08% 120,83 120,95 -0,7%EUR/CHF 1,0816 -0,05% 1,0818 1,0825 -0,4%EUR/GBP 0,8486 -0,13% 0,8484 0,8491 +0,3%USD/JPY 108,72 +0,23% 108,39 108,61 -0,1%GBP/USD 1,3119 -0,02% 1,3139 1,3118 -1,0%USD/CNH (Offshore) 6,9421 +0,00% 6,9408 6,9439 -0,4%BitcoinBTC/USD 8.316,01 +3,39% 8.315,26 7.895,01 +15,3%Der Dollar erholt sich gegenüber Fluchtwährungen wie dem Yen. Im asiatischen Handel war er deutlich unter die Marke von 108 Yen gefallen. Im Tageshoch notiert er nun mit 108,77 Yen wieder deutlich über dieser Marke. Der Pfund-Kurs zeigt sich volatil. Marktbeobachter bringen die Entwicklung in Zusammenhang mit den derzeit im Unterhaus stattfindenden dreitägigen Beratungen über das Brexit-Abkommen von Premier Boris Johnson.+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++An den asiatischen Aktienbörsen zeigten sich die Börsen mit Abgaben, doch haben sich die Aktienkurse deutlich von ihren Tagestiefs erholt. Tokio erholte sich mit dem Zurückkommen des Yen von den Tageshochs. Unter den Ölwerten legten Inpex gegen den Trend um 0,3 Prozent zu. Die Verluste in Hongkong waren zwischenzeitlich doppelt so hoch wie zu Handelsschluss. Auch in Seoul gab der Börsenindex deutlich nach - angeführt von Verlusten in den Sektoren Bauwesen, Raffinerien und Chemie. Nach einem Ausblick unter Markterwartung auf die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal büßten LG Electronics 4 Prozent ein. Gegen den Trend stiegen die Titel des Technologieschwergewichts Samsung Electronics um 1,8 Prozent. Das Unternehmen erwartet für das abgelaufene Quartal zwar einen Rückgang des operativen Gewinns um mehr als ein Drittel. Analysten hatten jedoch noch Schlimmeres befürchtet. In Sydney profitierten Santos mit plus 1,1 und Oil Search mit plus 0,9 Prozent von den gestiegenen Ölpreisen. Die Aktien der Fluggesellschaft Qanta gaben dagegen um 3,4 Prozent nach. In Indien zeigte sich der Sensex leichter. Die Regierung rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem BIP-Wachstum von 5 Prozent, dem schwächsten Wert seit elf Jahren.+++++ CREDIT +++++Kaum verändert zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Dabei profitieren die Anleihen von ihrem Nimbus des sicheren Hafens in unsicheren Zeiten. Fresenius war unterdessen bereits früh im Jahr tätig und hat am Dienstag eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von acht Jahren emittiert. Die Orderbücher waren nach Aussage der DZ Bank mit 2,1 Milliarden Euro deutlich überzeichnet, so dass die Anleihe 22 Basispunkte unterhalb der Guidance gepreist werden konnte.+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++BMW will nach Absatzwachstum auch 2020 mehr verkaufenDer Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr einen Absatz von 2,52 Millionen Fahrzeugen erreicht, ein Wachstum von 1,1 Prozent. Die BMW Group sei damit weiterhin der weltweit führende Premiumhersteller, sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota. Details zu den Absatzzahlen nannte der Konzern noch nicht. Er zeigte sich aber zuversichtlich für das neue Jahr und strebt 2020 erneut einen Absatzzuwachs an.Rheinmetall liefert Ersatzteile für Schützenpanzer PumaRheinmetall hat einen Auftrag für den Schützenpanzer Puma der Bundeswehr erhalten. Der Düsseldorfer Technologiekonzern soll Ersatzteile und Sonderwerkzeuge im Gesamtwert von rund 54 Millionen Euro brutto liefern, wie das Unternehmen mitteilte. Von der Auftragssumme wurden 10 Millionen Euro noch 2019 eingebucht, 44 Millionen werden in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022 bilanziert.Munich Re: Wirbelstürme sorgen 2019 für hohe SchädenWegen mehrerer heftiger Wirbelstürme haben die durch Naturkatastrophen verursachten Schäden im vergangenen Jahr nur geringfügig abgenommen. Wie der weltgrößte Rückversicherer Munich Re mitteilte, haben Naturkatastrophen im vergangenen Jahr Gesamtschäden im Volumen von 150 Milliarden US-Dollar verursacht. Das entsprach in etwa dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Im Vorjahr lagen der Gesamtschäden bei 160 Milliarden Dollar. Für die Versicherungswirtschaft wurde es aber dadurch nicht teurer, denn der Anteil der versicherten Schäden ging deutlich zurück.DWS beteiligt sich an Unternehmen für Künstliche IntelligenzDie DWS Group (DWS) hat eine Minderheitsbeteiligung von 24,9 Prozent an der Arabesque AI Ltd erworben. Das britische Unternehmen fokussiert sich im Bereich Portfoliomanagement und Finanzwesen auf Künstliche Intelligenz (KI). Über die Kombination von "Big Data" - also extrem große Datenmengen, maschinelles Lernen und Hochleistungsrechnen - sollen Aktienkursentwicklungen vorhergesagt werden, wie DWS mitteilte.Lufthansa streicht Flug nach Teheran nach iranischem Raketenangriffen auf IrakNach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak hat die Lufthansa ihren für Mittwoch geplanten Flug nach Teheran gestrichen. Wie ein Sprecher sagte, erwägt die Fluggesellschaft weitere Konsequenzen für ihre Flüge und Routen im Nahen Osten. Die Lufthansa fliegt einmal täglich von Frankfurt in die iranische Hauptstadt, aber auch beispielsweise von Wien nach Erbil im Nordirak.Livent-Prognosesenkung lässt Varta-Aktie fallenLivent, ein US-Hersteller von Lithiumverbindungen, hat seine Prognose für Umsatz und Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr gesenkt, und damit auch die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta belastet. Grund für die Gewinnwarnung seien niedrigere Absatzpreise und verschobene Kundenaufträge, die zu einem schwächer als erwarteten Schlussquartal beitrugen, teilte Livent mit. Die Aktie von Livent verlor nachbörslich rund 17 Prozent. Varta-Aktien fielen am Mittwochvormittag um 20 Prozent.(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)SLM Solutions steigert Auftragseingang 2019 um 21 ProzentDer 3D-Druckerhersteller SLM Solutions hat im vergangenen Jahr einen Auftragseingang von 67,7 Millionen Euro erzielt, ein Anstieg um 21 Prozent. Im Schlussquartal verdoppelte sich der Auftragseingang dabei auf 29,5 Millionen Euro, wie die Lübecker mitteilten. Das Unternehmen habe Lücken in der Organisation geschlossen und in der zweiten Hälfte des Jahres Fortschritte erzielt, heißt es in der Mitteilung. Es sei aber auch noch viel Arbeit zu tun.Encavis will Erzeugungskapazität verdoppelnDas auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen Encavis AG will seine vertraglich gesicherte eigene Stromerzeugungskapazität bis 2025 von 1,7 Gigawatt auf 3,4 GW verdoppeln. Der wetteradjustierte Umsatz soll bis dahin von den für das abgelaufene Jahr erwarteten 260 Millionen Euro auf 440 Millionen Euro zulegen, wie das Unternehmen mitteilte. Das Wetter-adjustierte operative EBITDA soll von 210 auf 330 Millionen Euro klettern, die Marge auf 75 Prozent. Das operative Ergebnis je Aktie soll sich auf 0,70 Euro verbessern von 0,40.Nordex erhält Großauftrag aus den NiederlandenDer Windanlagenhersteller Nordex hat einen Auftrag zur Errichtung des niederländischen Windparks "De Drentse Monden en Oostermoer" (DMO) in der Nähe von Groningen erhalten. Der Hersteller liefert 44 Anlagen des Typs N131/3900 mit einer Kapazität von 171,6 MW, wie Nordex mitteilte. Alle Turbinen wird Nordex nach der Errichtung für einen Zeitraum von 25 Jahren warten. Die Lieferung und Errichtung der Anlagen erfolgt im Laufe des Jahres 2020.Wirecard und Sprint kooperieren bei IoT-ZahlungssystemenWirecard und der US-Mobilfunkbetreiber Sprint wollen im Bereich mobile Zahlungssysteme über das Internet zusammenarbeiten und so die digitale Transformation des Handels vorantreiben. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigten beide Unternehmen an, dass bei der Zusammenarbeit Wirecards digitale Finanztechnologie in die Internet of Things (IoT) Plattform von Sprint integriert werden soll.Alstom erhält Service-Vertrag über 755 Mio EUR in GroßbritannienAlstom wird in den kommenden sieben Jahren im Großbritannien die Pendolino-Züge auf der Hauptstrecke an der britischen Westküste betreiben. Ein entsprechender Service-Vertrag im Wert von 755 Millionen Euro wurde jetzt unterzeichnet, wie der französische Zughersteller mitteilte.Anglo American verhandelt über Kauf von Sirius MineralsDer Rohstoffkonzern Anglo American will sich mit einem kleineren Zukauf verstärken. Das Unternehmen befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Sirius Minerals plc zum Kauf des kleineren Wettbewerbers für 386 Millionen Pfund Sterling, umgerechnet gut 450 Millionen Euro, teilten beide Unternehmen mit. Ein mögliches Gebot werde sich auf 5,50 Pfund je Aktie belaufen. Am Dienstag hatte die Sirius-Aktie in London mit 4,10 Pfund geschlossen.LG Electronics verfehlt Erwartungen - Aktie fälltLG erwartet nach vorläufigen Zahlen im vierten Quartal zwar einen um ein Drittel höheren operativen Gewinn, der Umsatz soll um knapp 2 Prozent zugelegt haben, wie der südkoreanische Haushaltsgerätehersteller mitteilte. Der Unternehmensausblick lag aber signifikant unterhalb der Erwartungen der Analysten, die Aktie schloss 4 Prozent im Minus.Sonos verklagt Google auf Technologie-DiebstahlSonos verklagt Google in den USA. Der US-Hersteller von drahtlosen Lautsprechern wirft dem ehemaligen Geschäftspartner Google vor, seine Technologie gestohlen zu haben und Patente zu verletzen. Sonos will mit der Klage erreichen, dass Googles Lautsprecher, Smartphones und Laptops in den USA nicht mehr verkauft werden dürfen. Auch fordert das Unternehmen eine finanzielle Entschädigung von Google. Facebook und Ebay gehen gegen Falschbewertungen anFacebook und Ebay wollen künftig gegen falsche und irreführende Bewertungen auf ihren Portalen vorgehen. Damit verpflichten sich die beiden Technologiegiganten, eine Forderung der britischen Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) umzusetzen. Falsche und irreführende Bewertungen sind nach dem britischen Verbraucherschutzgesetz illegal, Webseiten haben dafür zu sorgen, dass solche Inhalte nicht auf ihren Plattformen beworben oder verkauft werden.