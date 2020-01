MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2

09.01.2020 - 13:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 9 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und MärkteDer Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:+++++ AKTIENMÄRKTE (Uhr) +++++INDEX Stand +-% +-% YTDS&P-500-Future 3.270,10 +0,30% +1,21%S&P-500-Future 3.272,00 +0,38% +1,19%Euro-Stoxx-50 3.798,58 +0,69% +1,43%Stoxx-50 3.439,12 +0,44% +1,06%DAX 13.481,93 +1,21% +1,76%FTSE 7.613,88 +0,51% +0,43%CAC 6.052,80 +0,36% +1,25%Nikkei-225 23.739,87 +2,31% +0,35%EUREX Stand +/- PunkteBund-Future 171,35 -0,43+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 59,74 59,61 +0,2% 0,13 -2,2%Brent/ICE 65,41 65,44 -0,0% -0,03 -0,9%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.546,89 1.556,80 -0,6% -9,91 +1,9%Silber (Spot) 17,88 18,10 -1,2% -0,22 +0,2%Platin (Spot) 958,90 953,80 +0,5% +5,10 -0,6%Kupfer-Future 2,81 2,81 -0,1% -0,00 +0,5%Die Ölpreise zeigen sich mit der Entspannung im US-Iran-Konflikt stabil. Die europäische Sorte Brent notiert bei um die 65,40 Dollar. Der Goldpreis gibt hingegen etwas nach. Die Feinunze notiert bei 1.547 Dollar gegenüber 1.557 Dollar am Vortag.+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++Nachdem die Wall Street bereits am Mittwoch mit Gewinnen auf die moderate Reaktion US-Präsident Donald Trumps auf den iranischen Vergeltungsschlag reagiert hat, dürften die US-Börsen auch am Donnerstag freundlich starten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich vor Handelsbeginn 0,3 Prozent fester. Mit der Entspannung im Nahen Osten rückt das zwischen den USA und China erzielte Teil-Handelsabkommen wieder in den Blick. Wie Peking verlauten ließ, wird eine hochrangige Delegation unter Führung von Vizepremier Liu He zu Wochenanfang nach Washington zur Unterzeichnung des Abkommens reisen. Bed Bath & Beyond knicken vorbörslich 8,5 Prozent ein. Die Einrichtungskette war in ihrem dritten Geschäftsquartal in die Verlustzone gerutscht. Grubhub legen 0,8 Prozent zu. Angesichts steigenden Wettbewerbs im Geschäft mit der Essensbelieferung denkt das Unternehmen über eine Fusion mit einem Wettbewerber nach.+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++-USErstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)PROGNOSE: 220.000zuvor: 222.000+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++An den europäischen Aktienmärkten geht es nach oben. Der guten Stimmung zuträglich sind deutsche Produktionsdaten, die im November besser als erwartet ausgefallen sind. Die Entspannung in der US-Iran-Krise sorgt für eine Umkehr der jüngsten Kursbewegungen bei den Branchen. Der Stoxx-Öl-&-Gassektor notiert mit einem Minus von 0,2 Prozent, belastet vom wieder stark gesunkenen Ölpreis. Die Technologieaktien sind dagegen gesucht, der Sektor-Index führt die Gewinner mit 1,2 Prozent an. Infineon steigen um 2,5, AMS um 3,6 und STMicroelectronics um 3,2 Prozent. Ein überraschend kräftiger Anstieg der Passagierzahlen treibt den Kurs von Air France-KLM um 4,4 Prozent nach oben. Evotec steigen um 4 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat mit dem Pharmariesen Bayer seine Partnerschaft erweitert. Cancom verlieren 5 Prozent, nachdem der Vorstandschef Thomas Volk das Unternehmen überraschend verlässt. Aixtron profitieren von einer Kaufempfehlung und gewinnen 5,6 Prozent, Morphosys ebenfalls nach einer Kaufempfehlung rund 4,5 Prozent. Die Aktien von Marks & Spencer fallen in London um 10 Prozent zurück. Das Weihnachtsgeschäft konnte die Hoffnungen nicht erfüllen. Um 5,1 Prozent abwärts geht es mit Sodexo nach Quartalszahlen. Die Aktie des britischen Baustoffhändlers SIG verliert rund ein Fünftel an Wert, nachdem der Umsatz pro Arbeitstag im Dezember gegenüber dem Vormonat ein Viertel niedriger ausgefallen ist.+++++ DEVISEN +++++DEVISEN zuletzt +/- % Do,Mi,% YTDEUR/USD 1,1112 +0,02% 1,1114 1,1114 -0,9%EUR/JPY 121,62 +0,35% 121,43 120,90 -0,2%EUR/CHF 1,0818 +0,01% 1,0824 1,0790 -0,4%EUR/GBP 0,8523 +0,50% 0,8482 0,8489 +0,7%USD/JPY 109,45 +0,34% 109,26 108,74 +0,6%GBP/USD 1,3037 -0,49% 1,3105 1,3094 -1,6%USD/CNH (Offshore) 6,9281 -0,13% 6,9242 6,9444 -0,6%BitcoinBTC/USD 7.878,26 -2,33% 7.938,51 8.268,01 +9,3%Das Pfund geht nach Aussagen des Präsidenten der Bank of England (BoE), Mark Carney, auf Talfahrt. Carney hat Zurückhaltung zu den Aussichten der britischen Wirtschaft geäußert. Die BoE sei dabei, Wege zu Stimulierung der Wirtschaft zu diskutieren. Damit werde die jüngste Euphorie aus dem Markt wieder ausgepreist, meint eine Analystin, und das Thema Zinssenkungen komme wieder auf den Tisch. Das Pfund handelt bei 1,3034 Dollar nach Ständen von über 1,3100 am Morgen. Auch zum Euro fällt es deutlich zurück.+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++An den ostasiatischen Börsen ging es kräftig aufwärts. Tokio führte die Märkte der Region an gestützt von einem schwächeren Yen. Die Dezember-Daten zu den chinesischen Verbraucherpreisen hatten keinen Einfluss auf den chinesischen Markt. Die Inflation verharrte auf demselben Niveau wie im November und lag geringfügig unter der Konsensschätzung. Alibaba gewannen in Hongkong 2,1 Prozent, nachdem Daiwa die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte. Xiaomi verbesserten sich um 3,4 Prozent. Hier hatte Daiwa das Kursziel erhöht und die optimistische Einschätzung der Aktie bestätigt. Im chinesischen Zementsektor erhöhte Nomura die Aktie von China National Building Material auf "Buy" woraufhin die Aktie 2 Prozent zulegte. China Resources Cement gewannen 0,8 Prozent. In Seoul stiegen Samsung um 3,2 Prozent auf ein Rekordhoch. Nomura hat sich optimistisch geäußert, dass der Gewinn im zweiten Quartal dieses Jahres wieder anziehen wird.+++++ CREDIT +++++Die Risiko-Spreads an den europäischen Kreditmärkten engen sich mit der Entspannung im US-Iran-Konflikt weiter leicht ein, nachdem die Reaktion an den Kreditmärkten wesentlich moderater als an den Aktienmärkten ausgefallen war. Zeitweise profitierte der Sektor aus Sicherheitsüberlegungen sogar von Zuflüssen in Staatsanleihen erster Güte. Aber auch die Reaktion bei den Risikoausfallprämien auf Unternehmensanleihen war eher gedämpft.+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++Audi schließt 2019 mit Schlussspurt abAudi hat im Dezember seinen Absatz zweistellig gesteigert und erwartet 2020 trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiteres Wachstum. Der Absatz stieg im letzten Monat des Jahres um 13,9 Prozent auf 176.000 Einheiten, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Seit Januar haben die Ingolstädter damit 1,846 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Plus von 1,8 Prozent.Bayer und Evotec wollen bei Ovarialsyndrom zusammenarbeitenBayer und Evotec wollen in den kommenden fünf Jahren ihre Zusammenarbeit im Bereich Frauengesundheit ausbauen. Beide Unternehmen wollen zusammen mehrere klinische Kandidaten für die Behandlung des polyzystischen Ovarialsyndroms (PCOS) entwickeln, ein Krankheitsbild, bei dem der weibliche Organismus in Eierstöcken, Nebennieren und im Fettgewebe einen Überschuss an männlichen Hormonen produziert.Daimler liefert im Dezember mehr Pkw ausMercedes-Benz Cars hat im Dezember vor allem dank einer weiterhin regen Nachfrage in China und einem Absatzwachstum beim Smart die Verkaufszahlen leicht gesteigert. Der Absatz stieg um 0,1 Prozent auf 217.149 Einheiten, wie die Daimler-Tochter mitteilte. Im Gesamtjahr betrug der Absatz damit 2,456 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 0,7 Prozent.Deutsche Telekom bekommt neuen MarkenchefDer für die Marken der Deutschen Telekom verantwortliche Manager Hans-Christian Schwingen verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 1. April 2020, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Sein Nachfolger wird Ulrich Klenke, früherer CEO der Werbeagentur Ogilvy Germany und zuletzt als Berater für Volkswagen tätig, wie die Deutsche Telekom AG mitteilte.Siemens-Chef Kaeser trifft Klimaaktivistin Neubauer am Rande von KlimaprotestenAngesichts von Protesten gegen die Siemens-Beteiligung an einem Kohleminenprojekt in Australien trifft Konzernchef Joe Kaeser am Freitag die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Er habe sie "schon Anfang der Woche eingeladen", sagte ein Unternehmenssprecher. Es sei dem Siemens-Vorsitzenden wichtig, sich über das Projekt und die Kritik daran "ein ganzheitliches Bild zu verschaffen".Axel Springer bestellt 3 KKR-Vertreter in den AufsichtsratNach dem Einstieg von KKR bei Axel Springer ist der US-Investor nun auch mit drei Vertretern im neunköpfigen Kontrollgremium des Medienhauses vertreten. In einer Mitteilung des Konzerns heißt es, Johannes Huth, Philipp Freise und Franziska Kayser seien zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt worden. Huth ist bei KKR Europachef, Freise Co-Chef des europäischen Private-Equity-Geschäfts und Kayser für Beteiligungen mit Schwerpunkt Technologie, Medien und Telekommunikation zuständig.Bijou Brigitte steigert Umsatz 2019 um 3,7 ProzentBijou Brigitte hat im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 334 Millionen Euro erzielt, eine Steigerung um 3,7 Prozent. Die im Oktober 2019 erhöhte Umsatzprognose von 325 bis 333 Millionen Euro wurde somit leicht übertroffen, wie der Schmuckhändler mitteilte. Das Filialnetz verkleinerte sich im Geschäftsjahr 2019 um 8 Standorte auf 1.042 Filialen.(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Wintershall Dea verkauft 7 süddeutsche FörderkonzessionenIn Vorbereitung auf den geplanten Börsengang trennt sich Wintershall Dea von sieben eigenbetriebenen Erdölförderkonzessionen in Deutschland. Käufer der Fördergebiete, die bis auf eines im Süden liegen und deren Ertrag etwa 2 Prozent der Tagesförderung von Wintershall Dea ausmacht, ist laut dessen Mitteilung die von einem britischen Finanzinvestor kontrollierte RDG GmbH & Co KG aus Hannover.Flixmobility steigert Fahrgastzahlen 2019 auf 62 Millionen KundenEuropas größtes Fernbusunternehmen Flixmobility hat seine Fahrgastzahlen im vergangenen Jahr erneut deutlich gesteigert: Weltweit wurden 62 Millionen Menschen befördert, das entspricht einem Zuwachs um 37 Prozent im Vergleich zu 2018, wie der Anbieter in München mitteilte. Inzwischen ist Flixmobility in 30 Ländern mit Bussen und Zügen unterwegs. Neu ist unter anderem die Plattform für Fahrgemeinschaften, die im Dezember in Frankreich unter dem Namen Flixcar startete.ABN Amro ernennt Robert Swaak zum CEOABN Amro hat Robert Swaak per 22. April zum CEO bestellt. Swaak, der von PWC Niederlande kommt, soll einen Vierjahresvertrag bekommen, wie die niederländische Bank mitteilte. Er folgt auf Kees van Dijkhuizen.Marks & Spencer macht im Weihnachtsgeschäft weniger UmsatzMarks & Spencer hat im zurückliegenden Jahresviertel das Lebensmittelgeschäft auf dem Heimatmarkt ausgebaut, bei Kleidung und Einrichtungsgegenständen aber Federn lassen müssen. Für das dritte Geschäftsquartal, das bis zum 28. Dezember lief, meldete der Einzelhändler auf Konzernebene einen Umsatzrückgang von 0,7 Prozent auf 3 Milliarden Pfund Sterling. Im britischen Geschäft sanken die Einnahmen um 0,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Pfund. Auf vergleichbarer Basis ergab sich aber ein leichtes Plus um 0,2 Prozent.US-Essenlieferant Grubhub prüft Fusionsoptionen - KreiseAngesichts steigenden Wettbewerbs im Geschäft mit der Essensbelieferung denkt Grubhub, einer der Pioniere und zweitgrößter Player der Branche, über eine Fusion mit einem Wettbewerber nach. Das Unternehmen aus Chicago hat nach Angaben informierter Kreise Finanzberater mit der Ausarbeitung strategischer Optionen beauftragt. Am Ende könnte es auf einen Verkauf des Unternehmens oder eine Übernahme hinauslaufen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen dem Wall Street Journal.IAG ernennt Iberia-Chef Gallego zum CEO; Walsh geht in RenteDie British-Airways-Mutter IAG hat den Chef der spanischen Fluglinie Iberia, Luis Gallego, zum künftigen CEO bestellt. Gallego folgt auf den langjährigen IAG-Chef Willie Walsh, der 2020 in Rente geht. Am 26. Libanesische Justiz verhängt Ausreisesperre gegen GhosnDie libanesische Justiz hat gegen den ehemaligen Nissan-Chef Carlos Ghosn eine Ausreisesperre erlassen. Das entschied die Generalstaatsanwaltschaft in Beirut nach einer Anhörung zu dem internationalen Haftbefehl gegen den 65-Jährigen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr. Kurz vor Jahreswechsel hatte sich Ghosn aus Japan abgesetzt und war nach einer spektakulären Flucht in den Libanon gereist.