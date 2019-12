MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

27.12.2019 - 12:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:+++++ AKTIENMÄRKTE (Uhr) +++++INDEX Stand +-% +-% YTDS&P-500-Future 3.250,30 +0,18% +29,15%S&P-500-Future 3.250,00 +0,31% +30,67%Euro-Stoxx-50 3.789,63 +0,40% +26,26%Stoxx-50 3.443,74 +0,41% +24,77%DAX 13.357,90 +0,43% +26,51%FTSE 7.654,06 +0,29% +13,44%CAC 6.059,18 +0,49% +28,08%Nikkei-225 23.837,72 -0,36% +19,10%EUREX Stand +/- PunkteBund-Future 171,55 0,12+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,86 61,68 +0,3% 0,18 +27,2%Brent/ICE 68,12 67,92 +0,3% 0,20 +23,1%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.510,25 1.510,80 -0,0% -0,55 +17,8%Silber (Spot) 17,84 17,90 -0,4% -0,06 +15,1%Platin (Spot) 951,00 946,85 +0,4% +4,15 +19,4%Kupfer-Future 2,83 2,86 -0,5% -0,01 +6,8%Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenausklang mit moderaten Gewinnen, Brent klettert auf den höchsten Stand seit sieben Monaten. Stützend wirken sich überraschend gute Konjunkturdaten aus China aus. Am Dienstag hatten Daten des American Petroleum Institute einen unerwartet starken Rückgang der US-Rohöl-Lagerbestände ausgewiesen. Die Blicke sind nun auf die offiziellen Öllagerdaten amm Nachmittag gerichtet.+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++Mit weiter steigenden Kursen dürfte sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche zeigen. Damit könnte sich die jüngste Rekordjagd fortsetzen. Einerseits dürften weiter die rekordhohen Umsätze im US-Weihnachtsgeschäft stützen, andererseits gibt es auch gute Konjunkturdaten aus China. Dort erhöhten sich die Gewinne der Industrieunternehmen im November um 5,4 Prozent auf Jahressicht und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr. Bei den Einzelwerten dürfte die Boeing-Aktie abermals im Fokus stehen. Nach CEO Dennis A. Muilenburg nimmt nun ein weiterer Manager des US-Flugzeugherstellers seinen Hut. J. Michael Luttig, leitender Berater des Vorstands, geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Er habe "rechtliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Unfällen des Lion Air Fluges 610 und des Ethiopian Airlines Fluges 302 geleitet und den Vorstand in strategischen Fragen beraten", sagte Boeing. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv. Comcast befindet sich in Gesprächen zur Übernahme des Video-Streaming-Unternehmens Xumo, heißt von mit dem Vorgang vertrauten Kreisen. Hintergrund sei der geplante Markteintritt von Comcast mit einem eigenen Streaming-Dienst. Es sei allerdings noch nicht sicher, ob die Gespräche zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden, heißt es weiter.+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++- USRohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitagmittag überwiegend aufwärts. Der Euro-Stoxx-50 markiert neue Jahreshöchststände. Der DAX steht noch ein halbes Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Gestützt wird die Stimmung von den Rekordvorlagen der Wall Street. Für positive Stimmung sorgen zudem die Aussichten auf einen baldigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Einzelhandelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft. Allerdings sind die Umsätze in Europa am Brückentag zwischen den Jahren vergleichsweise dünn. Fest tendiert am Terminmarkt der Ölpreis. Dies hilft auch den Aktien aus dem Sektor, für die europäischen Öl- und Gaswerte geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der Sektor der Minenwerte stellt mit einem Plus von 1,4 Prozent den größten Gewinner. Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Qiagen bricht um 18,5 Prozent ein und belastet damit MDAX wie auch TecDax. Das Unternehmen will sich nun doch nicht übernehmen lassen.+++++ DEVISEN +++++DEVISEN zuletzt +/- % Fr.,Uhr Do, 22.20 Uhr % YTDEUR/USD 1,1148 +0,47% 1,1125 1,1102 -2,8%EUR/JPY 122,06 +0,39% 121,83 121,72 -2,9%EUR/CHF 1,0882 -0,09% 1,0898 1,0895 -3,3%EUR/GBP 0,8526 -0,10% 0,8543 0,8540 -5,3%USD/JPY 109,50 -0,07% 109,51 109,64 -0,1%GBP/USD 1,3075 +0,60% 1,3023 1,3000 +2,4%USD/CNH (Offshore) 6,9930 -0,00% 6,9949 6,9919 +1,8%BitcoinBTC/USD 7.159,76 -0,41% 7.182,26 7.219,01 +92,5%Der Euro setzt seine Aufwärtsbewegung gegenüber dem Dollar auch am Freitag fort. Nach der Einigung im Handelsstreit auf ein "Phase-eins-Abkommen" und der näherrückende Unterzeichnung eines entsprechenden Vertrages zwischen den USA und China steigt am Devisenmarkt die Risikoneigung, heißt es. Gerade das Währungspaar Euro-Dollar reagiere besonders sensibel auf Veränderungen der Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum, stellt Stephen Innes von Axitrader fest. Derzeit werde der Optimismus über die Beilegung des Handelsstreits gestärkt und eine Ausweitung des Trends könne den Weg für eine weitergehende Euro-Erholung ebnen.+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Auf der einen Seite stützten positive US-Vorgaben und ermutigende chinesische Konjunkturdaten, auf der anderen Seite enttäuschten japanische Wirtschaftsdaten. Händler sprachen von dünnen Umsätzen aufgrund der vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Handelswoche und der dürftigen Nachrichtenlage. An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Vortag neue Allzeithochs erreicht, nachdem der US-Einzelhandel rekordhohe Umsätze im Weihnachtsgeschäft vermeldet hatte. In China überzeugten die Gewinne der heimischen Industrieunternehmen, die im November auf Jahressicht um 5,4 Prozent gestiegen sind und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr. Zur positiven Grundstimmung trugen auch Spekulationen auf sinkende Zinsen bei, nachdem der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Erwartungen befeuert hatte, dass die chinesische Notenbank bald die Mindestreserveanforderungen für die heimischen Banken lockern könnte. Damit solle die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen erleichtert werden, sagte Li. An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an. Dies stimmte auch die Anleger in Asien optimistisch.+++++ CREDIT +++++Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Freitag auf der Stelle. Der Handel kommt mit dem nahenden Jahresultimo nahezu zum Erliegen. Die Suche nach Rendite sorgt aber immer wieder für Kaufinteresse. So verzeichneten sogenannte "Ramschanleihen" im Dezember eine gute Nachfrage. Dies wird dahingehend gewertet, dass sich Fondsverwalter mit Blick auf 2020 in höhere Renditen eingekauft haben. Sollte das globale Wachstum im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen, dürfte die Wette aufgehen.+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++Lufthansa kritisiert erneute Streik-Ankündigung von UFODie Lufthansa kritisiert die erneute Streik-Ankündigung der Flugbegleitergewerkschaft UFO. "So kann man den Konflikt nicht lösen", sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur AFP. Das Unternehmen hoffe weiterhin, dass die Gespräche mit der Gewerkschaft wieder aufgenommen werden könnten. Es seien bereits "neue Gesprächsangebote für Januar" unterbreitet worden.Volkswagen hebt Prognose für Elektroauto-Produktion anDer Autobauer Volkswagen will sein strategisches Ziel von einer Million Elektroautos bereits Ende 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher vorgesehen erreichen. Für 2025 rechnet die Marke Volkswagen dann mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos, wie die Wolfsburger mitteilten.Bahn kündigt Investitionen von 170 Milliarden Euro anDie Deutsche Bahn will bis zum Jahr 2030 insgesamt rund 170 Milliarden Euro in die Infrastruktur investieren. Das sagte Ronald Pofalla, für Infrastruktur verantwortlicher Bahn-Vorstand, der Tageszeitung Neue Westfälische. Mithilfe dieser Rekordsumme will die Bahn die Zahl ihrer Fahrgäste im Fernverkehr verdoppeln und 70 Prozent mehr Güterverkehr auf den Bahnsektor verlagern.Zur Rose Group zahlt Kaufpreis für Medpex vorzeitigDie Zur Rose-Gruppe zahlt dem Verkäufer der Medpex-Versandaktivitäten vorzeitig den restlichen Kaufbetrag. Die beiden Earn-out-Komponenten 2019 und 2020, welche Bestandteil des Kaufpreises sind, würden bereits per Ende 2019 durch eine einmalige Zahlung in der im Halbjahresabschluss 2019 veranschlagten Höhe abgelöst, teilte der schweizerische Apothekenbetreiber mit. Medpex habe das Geschäft seit der Übernahme erfolgreich vorangetrieben und die vereinbarten Wachstumsziele erreicht.Britische Kartellbehörde prüft Amazon-Einstieg bei Deliveroo vertieft(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.