MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

17.01.2020 - 13:16 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min.

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.+++++ AKTIENMÄRKTE (Uhr) +++++INDEX Stand +-% +-% YTDS&P-500-Future 3.324,50 +0,24% +2,89%Euro-Stoxx-50 3.802,60 +0,75% +1,53%Stoxx-50 3.473,48 +0,98% +2,07%DAX 13.511,27 +0,61% +1,98%FTSE 7.687,67 +1,02% +0,89%CAC 6.093,15 +0,90% +1,93%Nikkei-225 24.041,26 +0,45% +1,63%EUREX Stand +/- PunkteBund-Future 171,74 0,02+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 58,74 58,52 +0,4% 0,22 -3,8%Brent/ICE 64,93 64,62 +0,5% 0,31 -1,7%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.557,27 1.552,55 +0,3% +4,72 +2,6%Silber (Spot) 18,07 17,95 +0,6% +0,12 +1,2%Platin (Spot) 1.023,80 1.004,90 +1,9% +18,90 +6,1%Kupfer-Future 2,87 2,85 +0,8% +0,02 +2,7%Die überraschend starken Daten zur chinesischen Industrieproduktion treiben die Ölpreise weiter nach oben. China ist das Land mit dem höchsten Ölverbrauch weltweit.+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++Konjunkturoptimismus dürfte die Rally der US-Börsen auch am Freitag am Laufen halten. Vorbörslich tendieren die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes etwas fester. Die Rekordstände vom Donnerstag könnten damit schon wieder übertroffen werden.Ihre Zuversicht schöpfen die Anleger unter anderem aus neuen chinesischen Konjunkturdaten, nachdem am Vortag bereits robuste US-Daten Kauflaune aufkommen ließen. Die Industrieproduktion im Reich der Mitte stieg im Dezember so deutlich wie seit neun Monaten nicht mehr und übertraf damit die Erwartungen des Marktes.In den USA werden am Freitag ebenfalls neue Industrieproduktionsdaten veröffentlicht. Hier rechnen Volkswirte mit einem leichten Rückgang. Daneben stehen der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für Januar und Daten zu Baugenehmigungen und -beginnen auf der Agenda.Geschäftszahlen kommen unter anderem vom Ölexplorationskonzern Schlumberger. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hatte Progress Software Zahlen vorgelegt, die gut ankommen. Progress Software springen vorbörslich um über 10 Prozent nach oben.+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++- USBaubeginne/-genehmigungen DezemberBaubeginnePROGNOSE: +0,4% gg Vmzuvor: +3,2% gg VmBaugenehmigungenPROGNOSE: -1,5% gg Vmzuvor: +1,4% gg VmIndustrieproduktion und Kapazitätsauslastung DezemberIndustrieproduktionPROGNOSE: -0,3% gg Vmzuvor: +1,1% gg VmKapazitätsauslastungPROGNOSE: 77,0%zuvor: 77,3%Index der Verbraucherstimmung der Universität MichiganJanuar (1. Umfrage)PROGNOSE: 99,5zuvor: 99,3+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++Von ihrer freundlichen Seite zeigen sich Europas Aktienmärkte am Freitagmittag, nachdem die Wall Street am Vorabend neue Rekordhochs verzeichnet hat. In Europa zeigen sich fast alle Branchen im Plus, angeführt von den Rohstoffwerten. Hier treiben Konjunkturhoffnungen und gute Wirtschaftsdaten aus China. Zeitweise bis über 3 Prozent im Plus zeigen sich RWE, die von positiven Broker-Kommentaren profitieren. Analysten feiern hier weiter die sehr hohen Entschädigungszahlen für die Kosten des Kohleausstiegs. Auch Eon ziehen um 1,8 Prozent mit. In Frankreich springt EdF um 7 Prozent. Die Regierung will ihre Konditionen für die Stromeinspeisung verbessern. Für Bayer geht es um 1,1 Prozent nach oben. Positiv wird gewertet, dass sich der Mediator im Glyphosat-Rechtsstreit, Ken Feinberg, im Gespräch mit Bloomberg zuversichtlich geäußert hat, dass ein Vergleich zwischen Bayer und den Klägern schon binnen eines Monats möglich sei. Airbus steigen um 2,5 Prozent, hier hat China Aircraft Leasing den Kauf von 40 Maschinen des Typs A321neo angekündigt. Für IAG geht es um 5 Prozent nach oben. In die Gesellschaft dürfen nun auch wieder Nicht-EU-Investoren unbegrenzt investieren. Die Umsatzzahlen für das vierte Quartal drücken den französischen Einzelhändler Casino 7,4 Prozent nach unten. Positiv werden dagegen die Quartalszahlen von Richemont (plus 4,4 Prozent) aufgenommen.+++++ DEVISEN +++++DEVISEN zuletzt +/- % Fr,Do,Uhr % YTDEUR/USD 1,1114 -0,21% 1,1138 1,1132 -0,9%EUR/JPY 122,43 -0,22% 122,77 122,62 +0,4%EUR/CHF 1,0740 -0,07% 1,0754 1,0742 -1,1%EUR/GBP 0,8523 +0,08% 0,8517 0,8517 +0,7%USD/JPY 110,15 -0,02% 110,24 110,16 +1,3%GBP/USD 1,3041 -0,27% 1,3079 1,3071 -1,6%USD/CNH (Offshore) 6,8615 -0,23% 6,8697 6,8763 -1,5%BitcoinBTC/USD 8.824,15 +1,36% 8.919,25 8.639,01 +22,4%Der Euro fällt zum Dollar etwas zurück. Händler verweisen auf Befürchtungen, dass es zu neuen Handelsstreitigkeiten kommen könnte. EU-Handelskommissar Phil Hogan hatte das Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China kritisiert. Dieses sei weder dem Wettbewerb noch der Beschäftigungslage zuträglich. Hogan kündigte außerdem Gegenmaßnahmen an für den Fall, dass die USA Strafzölle auf Importe aus der EU erheben sollten. Der Handelskommissar deutete an, dass die Handelsgespräche zwischen EU und USA einige Zeit dauern dürften. Derek Halfpenny von MUFG sagt dazu, dass die Spannungen zwischen USA und EU rasch eskalieren könnten, wenn es nicht binnen ein oder zwei Wochen zu einer Einigung komme.+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++Der uninspirierte Handel der vergangenen Tage hat sich an den asiatischen Börsen am Freitag fortgesetzt. Zwar setzte sich im späten Geschäft in der Mehrzahl der Handelsplätze eine positive Tendenz durch, die Ausschläge fielen aber verhalten aus. Wie schon an den vergangenen Tagen fehlte es an Impulsen, Anleger warteten auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen. Etwas Unterstützung kam von der überraschend stark gestiegenen chinesischen Industrieproduktion. Nach guten Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC) waren Technologiewerte aus dem Chipsektor gesucht. Samsung legten um 1 Prozent zu, bei SK Hynix setzten Gewinnmitnahmen ein, der Wert verlor 0,2. Bei TSMC (minus 0,5 Prozent) wurden Gewinne mitgenommen. Sie waren vor Veröffentlichung der Zahlen auf Rekordhoch gehandelt worden. Die Aktie des chinesischen Batterieherstellers Guoxuan schoss in Shenzhen um 10 Prozent in die Höhe. VW will sich laut einem Bericht an dem Unternehmen beteiligen.+++++ CREDIT +++++Kaum verändert präsentieren sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen zum Wochenschluss. Nach dem Rekordvolumen in der Vorwoche ist die Emissionstätigkeit weiterhin vergleichsweise hoch. Es gibt aber weiterhin keine Probleme, das Volumen am Markt unterzubringen.Für das laufende Jahr sind die Credit-Strategen der LBBW positiv gestimmt. Trotz der inzwischen erreichten niedrigen Spreadlevels aufgrund der guten Performance letztes Jahr bleiben sie für 2020 konstruktiv. Dafür sprechen überwiegend stabile Ratingerwartungen und moderate Umsatzprognosen. Corporates trauen die Strategen der LBBW weiterhin eine Outperformance zu, da Investoren wenig Alternativen haben.+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++Kion übertrifft 2019 die Ziele - 2020 belasten InvestitionenDie Kion AG hat 2019 ihre Ziele trotz eines sehr anspruchsvollen Marktumfeldes übertroffen. 2020 wird es nicht so rosig aussehen, denn dann werden Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäfts belasten.Eon hat 80 Millionen in den Smart-Meter-Rollout investiertDer Netzchef des Energieversorgers Eon, Thomas König, hat scharfe Kritik am verzögerten Start der intelligenten Messsysteme für Energienetze geübt. Zur Vorbereitung des sogenannten Smart-Meter-Rollouts habe Eon in den vergangenen sechs Jahren etwa 80 Millionen Euro investiert, sagte König während eines energiepolitischen Abends.US-Mediator: Bei Glyphosat-Klagen Einigung in Monatsfrist möglichEine außergerichtliche Einigung für die mehr als 40.000 gegen Bayer gerichteten Klagen in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat hält der Mediator Kenneth Feinberg noch bis zur Vorlage der Bilanzzahlen des deutschen Agrar- und Pharmakonzerns für möglich. Der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte der Washingtoner Anwalt, er sei "vorsichtig optimistisch", dass in etwa einem Monat eine umfassende Einigung erzielt werden könne. Zu möglichen Details wollte er sich nicht äußern.Volkswagen will Anteil von 20% an Batteriehersteller Guoxuan - Agentur(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.