MITRE ATT&CK untersucht die Taktiken der Cyberkriminellen - ESET unterstützt das Framework mit seinen Analysedaten zu aktuellen Cyberbedrohungen

23.01.2020 - 09:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

09:50

03:50

08:50

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Jena (pts009/23.01.2020/) - Eine effektive und wirksameVerteidigungsstrategie vor Cyberbedrohungen ist für Unternehmen von elementarerBedeutung. Daten über Cyberangriffe und Aktivitäten der Kriminellen nehmen imZuge umfassender Abwehrstrategien hierbei einen hohen Stellenwert ein. Zugleichsind IT-Administratoren durch die weiter voranschreitende Digitalisierung mitimmer neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Daher ist es vonentscheidender Bedeutung, die Informationen über aktuelle Cyberbedrohungen zuordnen und miteinander zu verknüpfen, um charakteristische Angriffsszenariennachzuvollziehen.Auf der Grundlage von Open-Source-Berichten bietet MITRE ATT&CK Details übereine Vielzahl von eCrime-Akteuren und Gruppierungen sowie deren eingesetztenTechniken und Cyber-Werkzeugen. Die gesammelten Informationen werden alle inMatrizen (Enterprise, Mobile, Pre-Attack) dargestellt. Als führendereuropäischer IT-Sicherheitshersteller unterstützt ESET diese Wissensdatenbankund lässt diese Matrizen in die Malware-Analysen einfließen.Weitere Informationen zur Mitre ATT&CK Initiative und Framework:https://www.welivesecurity.com/deutsch/2020/01/23/mitre-att-ck-knowledge-base-gegen-enterprise-sicherheitsbedrohung/Was ist MITRE ATT&CK?MITRE ist ein Non-Profit-Unternehmen. Mit der Wissensdatenbank MITRE ATT&CK("Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge") sollen dieVerhaltensweisen von Cyberkriminellen gesammelt und kategorisiert werden. DasFramework bietet einen Leitfaden, den IT-Security-Teams mit bereits vorhandenenBetriebskontrollen vergleichen können, um Schwächen zu ermitteln, auf die esCyberkriminelle abgesehen haben. Ziel ist es, Lücken in derVerteidigungsstrategie von Unternehmen zu schließen.(Ende)Aussender: ESET Deutschland GmbHAnsprechpartner: Christian LuegTel.: +49 3641 3114 269E-Mail: christian.lueg@eset.deWebsite: www.eset.com/deQuelle: http://www.pressetext.com/news/20200123009(END) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)