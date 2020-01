Mittelstand erhält Anlaufstelle für Fragen der IT-Sicherheit

02.01.2020 - 12:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe erhalten in Fragen der Cybersicherheit ab sofort stärkere Unterstützung vom Bund. Grund ist eine zum Jahresbeginn gestartete Transferstelle der Initiative "IT-Sicherheit in der Wirtschaft", die bisherige Hilfsangebote bündelt und aufbereitet, wie das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mitteilte.Gerade kleine und mittelständische Unternehmen seien immer häufiger Opfer digitaler Angriffe, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Mit konkreten und praxisnahen Informations- und Unterstützungsangeboten wollen wir die Unternehmen fit machen im Umgang mit den Gefahren durch Cyberattacken."Die Transferstelle bietet etwa Webseitenchecks, Handlungsleitfäden und diverse Schulungsformate. Sie soll künftig laut dem Ministerium virtuell per Webpräsenz und App, mobil per Tourenbus-Mobil sowie an zahlreichen regionalen Anlaufstellen bundesweit erreichbar sein. Das Angebot ist Teil der Mittelstandsstrategie, mit dem Altmaier auf kleine und mittelständische Firmen zugehen will.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.