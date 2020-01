Mittelstandsverband will Reform des Rentensystems statt Grundrente

20.01.2020 - 14:49 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) hat die Regierungspläne für eine Grundrente kritisiert und zugleich eine umfassende Reform des gesamten Rentensystems gefordert. "Die Grundrente ist nur durch einen Griff in die Rentenkasse zu finanzieren und verschärft so die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung, ohne das Problem der Altersarmut zu lösen", erklärte Verbandspräsident Mario Ohoven.Um Altersarmut entgegenzuwirken und einen Kollaps der Rentenversicherung zu verhindern, bedürfe es "einer grundlegenden Reform des Rentensystems". Nach Ohovens Vorschlag solle der Staat zum einen die private Vorsorge durch steuerliche Anreize weit über die Riesterrente hinaus fördern. "Zum anderen muss die betriebliche Altersvorsorge als dritte Säule der Absicherung ausgebaut werden", forderte er. Dazu solle "das mittelstandsfeindliche Betriebsrentenstärkungsgesetz schleunigst reformiert" werden.Die von Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbarte Grundrente soll Anfang 2021 kommen. Laut dem Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll sie ab 33 Beitragsjahren greifen und ab 35 Beitragsjahren die volle Höhe erreichen. Die Kosten sollen im ersten Jahr bei rund 1,4 Milliarden Euro liegen. Heils Entwurf ist aber auf Widerstand bei der Union gestoßen. Einer der Kritikpunkte ist eine noch ungeklärte Finanzierung, für die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) Mittel aus einer Finanztransaktionssteuer eingeplant hat, die auf europäischer Ebene noch nicht beschlossen ist.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com