Morphosys beantragt Zulassung von Tafasitamab in den USA

30.12.2019 - 14:10 | Quelle: Dow Jones Newsw...

FRANKFURT (Dow Jones)Das deutsche Biotechunternehmen Morphosys hat einen Zulassungsantrag für sein Medikament Tafasitamab bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht. Das Mittel in Kombination mit dem Medikament Lenalidomid zur Behandlung bestimmter B-Zell-Lymphome ist derzeit noch in der klinischen Entwicklung, wie das Unternehmen mitteilte. Im Falle einer Zulassung könnten Tafasitamab und Lenalidomid eine Behandlungsalternative für schwerkranke Patienten sein.