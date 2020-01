Morphosys schließt Milliardendeal für Krebsmittel Tafasitamab mit Incyte

13.01.2020 - 08:07 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys +0,67% will mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte eine Kooperation für seinen Krebswirkstoff Tafasitamab eingehen. Morphosys erhält von Incyte eine Vorauszahlung von 750 Millionen US-Dollar (674 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Incyte will zudem 150 Millionen Dollar in US-Anteilsscheine von Morphosys investieren. Dem Unternehmen aus Planegg bei München winken unter bestimmten Bedingungen Meilensteinzahlungen von bis zu 1,1 Milliarden Dollar. Die im MDax notierte -0,29% Morphosys-Aktie stieg vorbörslich um bis zu 9 Prozent - das wäre ein Hoch seit Anfang 2000./men/zbQuelle: dpa-AFX