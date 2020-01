MTU - Aktie mit weiterem Potential!

Aktie mit weiterem Potential! Nach der Korrektur Mitte Dezember scheinen die Käufer in der MTU-Aktie wieder zurück zu sein. Was ist im aktuellen Bullenmarkt noch möglich? Nach dem guten Start ins neue Jahr kam es gestern zu einem kleinen Erdbeben in der deutschen Aktienlandschaft. Die Verkäufe am breiten Markt gingen auch an der MTU-Aktie nicht spurlos vorüber. Im Vergleich zu vielen anderen Nebenwerten hielt sich MTU jedoch relativ gut. Damit unterstreichen die Bullen ihre Ambitionen, den laufenden Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Innerhalb dessen kam es am 10. Dezember zu einem neuen Hoch bei 266,30 EUR und anschließend zu einer relativ scharfen Korrektur zurück auf den alten Widerstandsbereich um 246 EUR. Dieser bot, jetzt als Unterstützung fungierend, ausreichend Halt und sorgte noch im Dezember für eine neue Kaufwelle. Ein neues Allzeithoch blieb den Bullen aber noch versagt. Auch mittelfristig bewegt sich die Aktie momentan in einem Aufwärtstrend. In diesem kam es im Spätsommer/Herbst zu einer Korrektur ausgehend von 257,20 EUR. Die meiste Zeit bewegten sich die Kurse im Rahmen dieser Korrektur seitwärts, wobei diese Struktur die Basis für die aktuelle Kaufwelle bildete. Der Startschuss fiel, als der Widerstandsbereich um 246 EUR bullisch gebrochen wurde. Weiterlesen