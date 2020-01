Munich Re strebt Ergebnis von mehr als 3 Mrd Euro an - Zeitung

22.01.2020 - 08:11 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Münchener Rückversicherer Munich Re strebt laut einem Zeitungsbericht für die kommenden Jahre einen Ergebnissprung auf über 3 Milliarden Euro an. Dieses Ziel werde Bestandteil eines neuen Langfristplans sein, den der DAX-Konzern im Herbst des laufenden Jahres vorlegen werde, schreibt das Handelsblatt. Führungskräfte des Konzerns hätten dies intern bereits klar gemacht.Demnach soll Vorstandschef Joachim Wenning eine Verbesserung des Ergebnisses um rund 300 Millionen Euro bereits in naher Zukunft für möglich halten, hätten mehrere mit der Situation vertraute Personen berichtet, so die Zeitung. Noch seien die Überlegungen allerdings in einem frühen Stadium.Munich Re wollte auf Nachfrage von Dow Jones am Mittwochmorgen zu den Informationen nicht Stellung nehmen.Wenning hatte dem Konzern laut Handelsblatt 2018 erstmals einen Plan verordnet, der bis 2020 eine stückweise Erhöhung des Gewinns bis auf 2,8 Milliarden Euro vorsieht. Im abgelaufenen Jahr hatte sich Munich Re ein Ergebnis von über 2,5 Milliarden Euro zum Ziel gesetzt. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr will der Rückversicherer am 28. Februar vorlegen.Doch Wenning denke bereits weiter, schreibt das Handelsblatt. Er wolle den Investoren im Herbst neue Ziele präsentieren, die Munich Re für die Anleger interessant bleiben ließen. Der Vorstandschef sehe noch weiteres Potenzial im zweitgrößten Rückversicherer der Welt hinter Swiss Re. Eine Hälfte des Gewinnwachstums soll dabei aus dem klassischen Geschäft kommen, die andere durch Innovationen und neue Geschäftsfelder generiert werden.Für die Munich Re wäre ein Sprung über die Gewinnschwelle von 3 Milliarden Euro ein wichtiger Schritt, so die Zeitung. Denn neue Konkurrenten sowie ein schwieriges Marktumfeld hätten das Ergebnis des Konzerns lange Zeit kontinuierlich sinken lassen. Erst seit 2018 zeige die Tendenz wieder aufwärts.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.