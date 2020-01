Nach Tötung Soleimanis: Türkei ruft zu Diplomatie auf

03.01.2020 - 15:18 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach der Tötung des ranghohen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das US-Militär appelliert die türkische Regierung an alle Beteiligten, zurückhaltend und mit "gesundem Menschenverstand" zu handeln. "Wir sind zutiefst besorgt über die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran in der Region", hieß es in einer am Freitagnachmittag verschickten Stellungnahme des Außenministeriums in Ankara. Die Tötung von Soleimani werde das "Misstrauen und die Instabilität in der Region" vergrößern. Die Diplomatie müsse nun Vorrang haben./rcf/DP/nas Quelle: dpa-AFX