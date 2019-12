NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 13.284 Pkte - Scout24 schwächer

17.12.2019 - 22:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Scout24 verloren im nachbörslichen Handel am Dienstagabend rund 2 Prozent, nachdem das Unternehmen den Verkauf der Anzeigenportale Autoscout24, Financescout24 und Finanzcheck für rund 2,9 Milliarden Euro bekanntgegeben hatte. Allerdings war am Vortag schon über die bevorstehende Transaktion spekuliert worden.Nemetschek stiegen nach Bekanntgabe eines Zukaufs in den USA um 0,7 Prozent.Die Aktie des Berliner Immobilienunternehmens Accentro Real Estate wurde 4 Prozent höher getaxt. Nach dem Verkauf einer Wohnanlage hatte die Gesellschaft ihre EBIT-Prognose erhöht.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.284 13.288 -0,03%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 17, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.