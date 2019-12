NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.289 Pkt - BMW unter Druck

23.12.2019 - 22:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)In einem ruhigen ncahbörslichen Geschäft stachen BMW ins Auge, die wegen einer SEC-Untersuchung um 1,5 Prozent nachgaben. Dabei geht es offenbar um Verkaufspraktiken des Konzerns, nähere Informationen liegen aber noch nicht vor. Pennystock Euromicron sackten um 45 Prozent auf 6 Cent ab. Das Unternehmen geht in das Insolvenzverfahren.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.289 13.301 +-0,1%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/razEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.