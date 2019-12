NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 13.305 Pkt - Koenig & Bauer unter Druck

20.12.2019 - 22:34 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Koenig & Bauer wurden im nachbörslichen Handel am Freitag 7,3 Prozent niedriger getaxt, nachdem der Druckmaschinenhersteller seine diesjährigen Umsatz- und Margenziele gesenkt hatte. Die Aktie des Wettbewerbers Heideldruck habe sich davon völlig unbeeindruckt gezeigt, sagte ein Händler.Rocket Internet tendierten am Abend unverändert, während United Internet 1 Prozent zulegten in Reaktion auf die Nachricht von der gelungenen Auflösung der Überkreuzbeteiligung der beiden Unternehmen.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.305 13.319 -0,1%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.