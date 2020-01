NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 13.487 Pkt - Lufthansa mit IPO-Fantasie gesucht

22.01.2020 - 22:35 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Im nachbörslichen Handel am Mittwoch bröckelten die Kurse im Sog der US-Börsen, die zwar neue Rekordhochs erreicht hatten, diese aber nicht bis zum Schluss halten konnten.In dieser Gemengelage fiel die Lufthansa-Aktie mit einem Plus von rund 3 Prozent auf. Ein Händler verwies auf Medienberichte, wonach die Fluggesellschaft einen Börsengang ihrer Wartungssparte prüft.Windeln.de hätten dagegen kaum auf die Mitteilung des Unternehmens reagiert, dass es seine Ertragsziele verschiebt.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.487 13.516 -0,2%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.