NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 13.534 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)Als sehr ruhig beschrieb ein Händler das nachbörsliche Geschäft am Dienstag. Er verwies auf das Ausbleiben marktbewegender Nachrichten.In der Conti-Aktie seien einige Umsätze verzeichnet worden. Sie gab mit dem breiten Markt am Abend nochmals um 0,2 Prozent nach. Im regulären Handel hatte die Aktie 1,8 Prozent verloren, nachdem bekannt geworden war, dass die Behörden im Zusammenhang mit dem Verdacht auf unzulässige Abschalteinrichtungen bei Mitsubishi-Dieselmotoren auch Standorte von Conti durchsucht hatten.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.534 13.556 -0,2%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.