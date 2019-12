NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 13.291 Pkt - Wirecard gut behauptet

27.12.2019 - 22:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

16:55

21:55

FRANKFURT (Dow Jones)Ein Händler von Lang & Schwarz sprach von einem teilweise hektischen Geschäft bei dünnen Umsätzen. Morphosys reagierten aber nicht auf die Meldung, wonach das Unternehmen eine Phase-1-Studie gestartet hat. Wirecard legten gegen den Markt 0,2 Prozent zu. Morgan Stanley hat seinen Anteil an dem Unternehmen leicht erhöht, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.291 13.337 -0,3%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/razEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.