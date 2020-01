NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 13.558 Pkt - Kapitalerhöhung belastet DIC

20.01.2020 - 19:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Dic Asset gaben im nachbörslichen Handel am Montag um gut 2 Prozent nach, nachdem das im SDAX notierte Unternehmen am frühen Abend eine Kapitalerhöhung angekündigt hatte. Allerdings hatten Dic auf Xetra um 5,2 Prozent zugelegt. Geschäftszahlen und vor allem die Dividendenerhöhung des Unternehmens waren gut angekommen.Auch das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Unternehmen Deutsche Konsum plant eine Kapitalmaßnahmen. Die Nachricht drückte die Aktie um rund 2 Prozent.Lufthansa erholten sich etwas von den Abgaben, die die Aktien während des regulären Geschäfts verbucht hatten, und tendierten freundlich. Vor allem Privatanleger seien hier wieder eingestiegen, berichtete ein Händler.Lebhafte Umsätze seien ferner in LPKF und Datagroup verzeichnet worden. Einen nachrichtlichen Hintergrund habe dies aber nicht gehabt.XDAX* DAX Veränderung19.30 Uhr 17.30 Uhr13.558 13.549 +0,1%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.