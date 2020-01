NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.474 Pkt - Qiagen und Dialog gesucht

13.01.2020 - 22:37 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Mit einem deutlichen Plus zeigte sich im nachbörslichen Handel am Montag die Aktie von Qiagen. Das Unternehmen gab eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Amgen zur Entwicklung von gewebebasierten Begleitdiagnostika für das Krebsmedikament AMG 510 bekannt. Die Qiagen-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,3 Prozent höher getaxt.Die Papiere von Dialog Semiconductor wurden rund 1 Prozent höher gestellt. Der Chipentwickler hat im Schlussquartal 2019 zwar weniger erlöst als im Vorjahreszeitraum, die eigenen Erwartungen aber erreicht. Der Umsatz sank auf rund 381 Millionen von 431 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2018, wie das Unternehmen mitteilte. Anfang November war ein Umsatz zwischen 350 Millionen bis 390 Millionen Dollar in Aussicht gestellt worden.Dagegen wurde die Evonik-Aktie 3,3 Prozent niedriger getaxt. Die RAG-Stiftung trennt sich von einem größeren Aktien-Paket. Es würden 24 Millionen Namensaktien verkauft, die an der Börse aktuell einen Wert von 636 Millionen Euro haben, teilte die Stiftung mit. RAG verkauft 5,2 Prozent des Evonik-Aktienkapitals, hält aber danach noch eine Beteiligung von 59,1 Prozent.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.474 13.451 +0,2%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.