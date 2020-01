NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.166 Punkte

06.01.2020 - 22:35 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Von einem ruhigen nachbörslichen Geschäft berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Mit der Erholung der US-Börsen ging es auch in Deutschland nochmals etwas nach oben. Bei Einzelwerten gab es aber nichts Auffälliges.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.166 13.126 +0,3%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.